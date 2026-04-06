West Bengal Assembly Election 2026: লাল চুল-কানে দুলদের দিয়ে এখন দল চলছে: বিজেপির বিরুদ্ধেই ভয়ংকর বিদ্রোহে সরব দাপুটে নেত্রী

West Bengal Assembly Election 2026: লাল চুল-কানে দুলদের দিয়ে এখন দল চলছে: বিজেপির বিরুদ্ধেই ভয়ংকর বিদ্রোহে সরব দাপুটে নেত্রী
West Bengal Assembly Election 2026: 'আমরা রাজ্য সভাপতির কাছে খবর পৌঁছেছিলাম। কিন্তু কোনও সুরাহা পায়নি'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'লালচুল-কানেদুল নিয়ে সংগঠন তৈরি করেছে'। দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভে এবার নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেশ করলেন বাঁকুড়ার দাপুটে বিজেপি নেত্রী রিংকু নন্দী। তাঁর দাবি, আমরা রাজ্য সভাপতির কাছে খবর পৌঁছেছিলাম। কিন্তু কোনও সুরাহা পায়নি।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: মমতার হুঁশিয়ারির পরই বড় সিদ্ধান্ত বিদায়ী তৃণমূল বিধায়কের: মুর্শিদাবাদে এবার নির্দল-কাঁটা?
সাধারণ কর্মী নন, বিজেপি নেত্রী। বাঁকুড়ায় দলের মণ্ডল সহ-সভাপতি রিংকু। আজ, সোমবার বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিলেন তিনি। রিংকুর অভিযোগ, 'আমি মণ্ডল ভাইস প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আমাকে কোনও সময়েই ডাকা হয়নি। আমি একদিন গিয়েছিলাম, তারপর আমাকে গ্রুপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে'।
বিজেপি নেত্রীর আরও বক্তব্য, 'এই পার্টিটাকে দায়িত্ব নিয়ে, নিজের পকেটে পয়সা খরচ করে সংগঠন তৈরি করেছিলাম। আমাদের পুরনো কর্মীদেরকে যেভাবে একঘরে করা হয়েছে, যেভাবে সংগঠন বাঁকুড়াতে চলছে, আমরা রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম। আমাদের পুরনো কর্মীদের দূরে সরিয়ে, লালচুল-কানেদুল নিয়ে সংগঠন তৈরি করেছে। সংগঠন ভালো চলছে না। রাজ্য সভাপতি পর্যন্ত খবর পৌঁছেছিলাম। কিন্তু সুরাহা পায়নি'।
এদিকে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে প্রার্থী বদল করে বিড়ম্বনায় বিজেপি। এক আসনে জোড়া প্রার্থী! মনোনয়ন জমা দিয়েছে দলের ঘোষিত প্রার্থী ও বিদায়ী বিধায়কও।
একুশে বিধানসভা ভোটে ময়নাগুড়িতে জিতেছিল বিজেপি। বিধায়ক হয়েছিলেন কৌশিক রায়। ছাব্বিশেও বিজেপির প্রার্থীতালিকায় ময়নাগুড়ি কেন্দ্রে নাম ছিল বিদায়ী বিধায়কেরই। কিন্তু ময়নাগুড়িতে প্রার্থী হিসেবে বিদায়ী বিধায়কের নাম ঘোষণা হতেই বিক্ষোভে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা। বিক্ষোভের মুখে প্রার্থী-বদল। ময়নাগুড়িতে কৌশিক রায়ের বদলে ডালিম রায়ের নাম ঘোষণা করে বিজেপি।
এদিকে প্রার্থীপদ ছাড়তে নারাজ বিদায়ী বিধায়ক। শনিবার সকালে যথারীতি মনোনয়ন জমা দিতেও চলে যান তিনি। কিছুক্ষণ পর সদলবদলে মনোয়ন জমা দিতে আসেন ঘোষিত প্রার্থী ডালিম রায়ও। তাহলে বিজেপি প্রার্থী কে? বিভ্রান্তি চরমে। বিজেপির নেতৃত্বের অবশ্য় সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বিভ্রান্তির কোনও অবকাশ নেই। ময়নাগুড়িতে দলের প্রার্থী ডালিম রায়।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: তাড়া করছে ডিটেনশন ক্যাম্পের ভয়: তীব্র গরমেও ট্রাইবুনালে আবেদনের লাইনে কাতারে কাতারে মানুষ, দুর্ভোগ চরমে
