SIR In Bengal: 'আর পারছি না', জেলাশাসকের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহিলা BLO! SIR শুরু হতেই...

SIR In Bengal: 'আর পারছি না', জেলাশাসকের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহিলা BLO! SIR শুরু হতেই...
SIR In Bengal: পেশায় ICDS কর্মী। এখন আবার BLO হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। অতিরিক্ত কাজে চাপ সহ্য করতে পারছেন না আসানসোলের বারবনি বিধানসভার কেন্দ্রের ৬৭ নম্বর বুথের BLO শ্যামলী মণ্ডল।
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: 'আর পারছি না'! জেলাশাসককে সামনে পেয়ে এবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহিলা BLO। তাঁর দাবি, অতিরিক্ত কাজের চাপ সহ্য করতে পারছে না। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের বারাবনিতে।
বাংলায় শুরু হয়ে গিয়েছে SIR। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম দিচ্ছেন BLO-রা। ভোটের সময়ে যেমন হয়, ঠিক তেমনই এই BLO পদে নিয়োগ করা হয়েছে স্কুল শিক্ষক -সহ সরকারি কর্মচারীদেরই। বাদ যাননি ICDS বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও। এই যেমন বারাবনি বিধানসভার সালানপুর ব্লকের রূপনারায়ণপুরের বাসিন্দা শ্যামলী মণ্ডল। বারবনি বিধানসভার ৬৭ নম্বর বুথের BLO তিনি।
স্থানীয় ICDS কেন্দ্রটি সামলাতে হচ্ছে। আবার SIR-র কাজে BLO হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে শ্যামলীকে। বাড়তি কাজের চাপ সহ্য করতে পারছেন না তিনি। আজ, মঙ্গলবার লানপুরের রূপনারায়নপুরে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে এসেছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলম। সেখানেই জেলাশাসককে অতিরিক্ত কাজে চাপের কথা বলতে গিয়ে রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়েন বারবনি বিধানসভার ৬৭ নম্বর বুথের BLO। কাজের প্রশংসা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন জেলাশাসক। এরপরই হাসি ফোটে BLO-র মুখে।
