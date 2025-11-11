English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR In Bengal: 'আর পারছি না', জেলাশাসকের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহিলা BLO! SIR শুরু হতেই...

SIR In Bengal:  পেশায় ICDS  কর্মী। এখন আবার BLO হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। অতিরিক্ত কাজে চাপ সহ্য করতে পারছেন না আসানসোলের বারবনি বিধানসভার কেন্দ্রের ৬৭ নম্বর বুথের BLO  শ্যামলী মণ্ডল।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 11, 2025, 07:05 PM IST
SIR In Bengal: 'আর পারছি না', জেলাশাসকের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহিলা BLO! SIR শুরু হতেই...

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: 'আর পারছি না'! জেলাশাসককে সামনে পেয়ে এবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহিলা BLO। তাঁর দাবি, অতিরিক্ত কাজের চাপ সহ্য করতে পারছে না।  ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের বারাবনিতে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  SIR In Bengal: ভোটার কার্ড-লিস্ট, ২ জায়গায় ২ পদবী! SIR শুরু হতে নাম-আতঙ্কেই বৃদ্ধ শেষ করলেন নিজেকে...

বাংলায় শুরু হয়ে গিয়েছে SIR। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম দিচ্ছেন BLO-রা। ভোটের সময়ে যেমন হয়, ঠিক তেমনই এই BLO পদে নিয়োগ করা হয়েছে স্কুল শিক্ষক -সহ সরকারি কর্মচারীদেরই। বাদ যাননি ICDS বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও। এই যেমন বারাবনি বিধানসভার সালানপুর ব্লকের রূপনারায়ণপুরের বাসিন্দা শ্যামলী মণ্ডল। বারবনি বিধানসভার ৬৭ নম্বর বুথের BLO তিনি।

স্থানীয়  ICDS কেন্দ্রটি সামলাতে হচ্ছে। আবার SIR-র কাজে BLO হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে শ্যামলীকে। বাড়তি কাজের চাপ সহ্য করতে পারছেন না তিনি। আজ, মঙ্গলবার  লানপুরের রূপনারায়নপুরে  'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে এসেছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক  এস পোন্নাবলম। সেখানেই জেলাশাসককে অতিরিক্ত কাজে চাপের কথা বলতে গিয়ে রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়েন বারবনি বিধানসভার ৬৭ নম্বর বুথের BLO।  কাজের প্রশংসা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন জেলাশাসক। এরপরই হাসি ফোটে BLO-র মুখে।

আরও পড়ুন:  Nandigram: নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ! চাকরি মেলেনি, রেলের প্রকল্প বন্ধ করে দিলেন বিক্ষুব্ধ জমিদাতারাই...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR in BengalBLOAsansol
পরবর্তী
খবর

SIR In Bengal: ভোটার কার্ড-লিস্ট, ২ জায়গায় ২ পদবী! SIR শুরু হতে নাম-আতঙ্কেই বৃদ্ধ শেষ করলেন নিজেকে...

.

পরবর্তী খবর

Deadly Serial Blasts: হাড়হিম সিরিয়াল ব্লাস্ট! দুপুর ১টা ৩০ থেকে ৩টে ৪০-এর মধ্যে পর পর মারণ...