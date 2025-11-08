Hooghly News: মশারি কেটে তুলে নিয়ে গিয়ে নারকীয় অত্যাচার! তারকেশ্বরে শিশুর সঙ্গে নৃশংসতায় তুলকালাম...

Hooghly News: মশারি কেটে তুলে নিয়ে গিয়ে নারকীয় অত্যাচার! তারকেশ্বরে শিশুর সঙ্গে নৃশংসতায় তুলকালাম...
Hooghly News: তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। যে জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছে সেটি রেল পুলিশের অন্তর্গত। রেল পুলিশের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে বলে আমার মনে হয়'।
বিধান সরকার: ভোর রাতে মশারি কেটে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ! শেষে রক্তাক্ত অবস্থায় চার বছরের শিশুকে পাওয়া গেল ড্রেনে। পুলিসের বিরুদ্ধে গাফিলতি অভিযোগে দফায় দফায় থানায় সামনে বিক্ষোভ। ধুন্ধমারকাণ্ড তারকেশ্বরে।
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: SIR-আতঙ্কে হাসপাতালে স্ত্রীর দেহ ফেলে পালাল স্বয়ং স্বামী! ফোন বন্ধ, ঠিকানা ধরে বাড়ি গিয়ে দেখা গেল...ভয়ংকর...অবিশ্বাস্য...
জানা গিয়েছে , তারকেশ্বরের স্টেশনেই আশ্রয় নিয়েছিল নির্যাতিতা। রাতে ঘুমোচ্ছিল মশারি তলায়। ভোরের দিকে মশারি কেটে তুলে নিয়ে গিয়ে তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ভোর থেকে মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হন্যে হয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন তাঁরা। দুপুরে স্টেশন লাগোয়া একটি ড্রেনে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় শিশুকে। তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে, প্রাথমিক চিকিত্সার পর ছেড়ে দেওয়া হয় নির্যাতিতাকে।
এদিকে মেয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই থানায় যান নির্যাতিতার পরিবারের লোকেরা। কিন্তু থানা থেকে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, শিশুটির যৌনাঙ্গ থেকে রক্তরক্ষণ হচ্ছে দেখেও হাসপাতাল থেকে থানায় খবর দেওয়া হয়নি। বিকেলে ফের মেডিক্যাল টেস্ট হয় নির্যাতিতার। সন্ধ্যায় পুলিসের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে দফায় দফায় থানায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি
তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। যে জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছে সেটি রেল পুলিশের অন্তর্গত। রেল পুলিশের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে বলে আমার মনে হয়'। জানান, 'রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে সকালেই অভিযোগ জানানোর কথা জানানো হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করার কথা শুনে দুস্থ ওই পরিবার থানা থেকে চলে যায়। পরবর্তী সময় শিশুটির চিকিৎসা সহ সব রকম ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন'।
আরও পড়ুন: SIR In Bengal: SIR আবহে এবার পোস্টার-বিতর্ক! সীমান্ত লাগোয়া বসিরহাটে 'সনাতনী যোদ্ধা' লেখা.. তীব্র চাঞ্চল্য...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)