Zee News Bengali
Hooghly News:  তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। যে জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছে সেটি রেল পুলিশের অন্তর্গত। রেল পুলিশের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে বলে আমার মনে হয়'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 8, 2025, 11:24 PM IST
Hooghly News: মশারি কেটে তুলে নিয়ে গিয়ে নারকীয় অত্যাচার! তারকেশ্বরে শিশুর সঙ্গে নৃশংসতায় তুলকালাম...

বিধান সরকার: ভোর রাতে মশারি কেটে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ! শেষে রক্তাক্ত অবস্থায় চার বছরের শিশুকে পাওয়া গেল ড্রেনে। পুলিসের বিরুদ্ধে গাফিলতি অভিযোগে দফায় দফায় থানায় সামনে বিক্ষোভ। ধুন্ধমারকাণ্ড তারকেশ্বরে।

জানা গিয়েছে , তারকেশ্বরের স্টেশনেই আশ্রয় নিয়েছিল নির্যাতিতা। রাতে ঘুমোচ্ছিল মশারি তলায়। ভোরের দিকে মশারি কেটে তুলে নিয়ে গিয়ে তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ভোর থেকে মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হন্যে হয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন তাঁরা। দুপুরে স্টেশন লাগোয়া একটি ড্রেনে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় শিশুকে। তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে, প্রাথমিক চিকিত্‍সার পর ছেড়ে দেওয়া হয় নির্যাতিতাকে।

এদিকে মেয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই থানায় যান নির্যাতিতার পরিবারের লোকেরা। কিন্তু থানা থেকে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, শিশুটির যৌনাঙ্গ থেকে রক্তরক্ষণ হচ্ছে দেখেও হাসপাতাল থেকে থানায় খবর দেওয়া হয়নি। বিকেলে ফের মেডিক্যাল টেস্ট হয় নির্যাতিতার। সন্ধ্যায় পুলিসের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে দফায় দফায় থানায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি

তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। যে জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছে সেটি রেল পুলিশের অন্তর্গত। রেল পুলিশের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে বলে আমার মনে হয়'। জানান, 'রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে সকালেই অভিযোগ জানানোর কথা জানানো হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করার কথা শুনে দুস্থ ওই পরিবার থানা থেকে চলে যায়। পরবর্তী সময় শিশুটির চিকিৎসা সহ সব রকম ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন'।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

TarkeshwarChildHarrassement
