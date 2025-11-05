Birbhum News: ফের কাঠগড়ায় সেই সিভিক ভলান্টিয়ার, এবার গলায় ছুরি ঠেকিয়ে বিধবাকে... ছিঃ!

Birbhum News: ফের কাঠগড়ায় সেই সিভিক ভলান্টিয়ার, এবার গলায় ছুরি ঠেকিয়ে বিধবাকে... ছিঃ!
Birbhum News: অভিযুক্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন তাঁরা। এরপর গাঁছে বেঁধে খবর দেওয়া হয় থানায়। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করে পুলিস।
প্রসেনজিত্ মালাকার: ফের কাঠগড়ায় সিভিক ভলান্টিয়ার। এবার গলায় ছুরি ঠেকিয়ে বিধবা মহিলাকে ধর্ষণ! অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের পাইকরে।
আরও পড়ুন: Midnapore Murder: রোজ অশান্তিতে তিতিবিরক্ত! মা-কে খুন ছেলের, ধারালো অস্ত্রের কোপে...
পুলিস সূত্রের খবর, অভিযুক্তের নাম সাবির হোসেন। পাইকর থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত সে। নির্যাতিতার দাবি, দিন কয়েক আগে তাঁর মোবাইলটি চুরি হয়ে যায়। তখন সাবিরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেয় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার। রাজি না হওয়ার গলা ছুরি ঠেকিয়ে প্রাণে মেরে ফেলা হুমকি ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে সে।
এদিকে নির্যাতিতার চিত্কার শুনে ছুটে আসেন আশেপাশের লোকজন। অভিযুক্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন তাঁরা। এরপর গাঁছে বেঁধে খবর দেওয়া হয় থানায়। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করে পুলিস।
আরও পড়ুন: Bardhaman: ২ টাকার বিস্কুট কাড়ল প্রাণ! বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে নির্মম খুন... রক্তাক্ত অবস্থায়...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)