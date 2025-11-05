Birbhum News: ফের কাঠগড়ায় সেই সিভিক ভলান্টিয়ার, এবার গলায় ছুরি ঠেকিয়ে বিধবাকে... ছিঃ!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Birbhum News: অভিযুক্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন তাঁরা। এরপর গাঁছে বেঁধে খবর দেওয়া হয় থানায়। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করে পুলিস।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 5, 2025, 11:35 PM IST
প্রসেনজিত্‍ মালাকার: ফের কাঠগড়ায় সিভিক ভলান্টিয়ার। এবার গলায় ছুরি ঠেকিয়ে বিধবা মহিলাকে ধর্ষণ! অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের পাইকরে।

পুলিস সূত্রের খবর, অভিযুক্তের নাম  সাবির হোসেন।  পাইকর থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত সে। নির্যাতিতার দাবি, দিন কয়েক আগে তাঁর মোবাইলটি চুরি হয়ে যায়। তখন সাবিরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেয় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার। রাজি না হওয়ার গলা ছুরি ঠেকিয়ে প্রাণে মেরে ফেলা হুমকি ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে সে।

এদিকে নির্যাতিতার চিত্‍কার শুনে ছুটে আসেন আশেপাশের লোকজন। অভিযুক্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন তাঁরা। এরপর গাঁছে বেঁধে খবর দেওয়া হয় থানায়। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করে পুলিস।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
BirbhumCIVIC VOLUNTEERWidowPhysical Harrassement
