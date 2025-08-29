Barasat Murder Case: ধরা পড়তেই ভোলবদল! স্বামী-স্ত্রী মিলেই প্রেমিককে...ভয়ংকরকাণ্ড.. শেষে...

Barasat Murder Case: ধরা পড়তেই ভোলবদল! স্বামী-স্ত্রী মিলেই প্রেমিককে...ভয়ংকরকাণ্ড.. শেষে...
Barasat Murder Case: পুলিসের জেরায় অপরাধ স্বীকার করে নেন দু'জনেই। ৭ বছর পর অবশেষে সেই মামলার রায় ঘোষণা করল বারাসত জেলা আদালত।
মনোজ মণ্ডল: প্রেমিক খুনে স্বামীকে সাহায্য করেছেন স্ত্রী! দু'জনকেই দোষী সাব্য়স্ত করল আদালত। স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন বিচারক। ৫ বছরের জেল হল স্ত্রীরও। সঙ্গে জরিমানা।
মধ্যমগ্রামের রোহন্ডা-চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ যোজরা গ্রামের বাসিন্দা আর্জিনা বিবি। প্রতিবেশী যুবক আব্দুল হাসানের সঙ্গে বিবাহ-বর্হিভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। ২০১৮ সালে ৬ নভেম্বর। সেদিন বাড়িতেই একাই ছিলেন অর্জিনা। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রেমিকে বাড়িতে ডাকেন তিনি। যৌনতায় লিপ্ত হন দু'জনে।
এদিকে হঠাত্-ই বাড়িতে চলে আসেন অর্জিনার স্বামী জাকির হোসেন। স্ত্রীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন তিনি। বেকায়দায় পড়ে তখন ভোল পালটে ফেলেন অর্জিনা। দাবি করেন, তাঁকে নাকি ধর্ষণ করছিলেন আব্দুল!এরপর দু'পক্ষের শুরু হয় তুমুল বচসা। শেষে আব্দুলকে শ্বাসরোধ জাকির থুন করে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, প্রমাণ লোপাটের জন্য় মাথা কেটে রেখে দেয় গোপন আস্তানায়! বাকি দেহটি খণ্ডবিখণ্ড করে ভাসিয়ে গ্রাম লাগোয়া নোয়াই খালে।
এদিকে ঘটনার দিন রাতেই থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন মৃতের পরিবারের লোকেরা। পরের দিন, ৭ নভেম্বর নোয়াই খালে আব্দুলের দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিস এসে দেহ উদ্ধার করে। আটক করা হয় অর্জিনা ও তাঁর স্বামী জাকিরকে। পুলিসের জেরায় অপরাধ স্বীকার করে নেয় দু'জনেই। ৭ বছর পর অবশেষে সেই মামলার রায় ঘোষণা করল বারাসত জেলা আদালত।
