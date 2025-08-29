English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Barasat Murder Case: ধরা পড়তেই ভোলবদল! স্বামী-স্ত্রী মিলেই প্রেমিককে...ভয়ংকরকাণ্ড.. শেষে...

Barasat Murder Case:  পুলিসের জেরায় অপরাধ স্বীকার করে নেন দু'জনেই। ৭ বছর পর অবশেষে সেই মামলার রায় ঘোষণা করল বারাসত জেলা আদালত।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 29, 2025, 11:07 PM IST
Barasat Murder Case: ধরা পড়তেই ভোলবদল! স্বামী-স্ত্রী মিলেই প্রেমিককে...ভয়ংকরকাণ্ড.. শেষে...

মনোজ মণ্ডল: প্রেমিক খুনে স্বামীকে সাহায্য করেছেন স্ত্রী! দু'জনকেই দোষী সাব্য়স্ত করল  আদালত। স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন বিচারক। ৫ বছরের জেল হল স্ত্রীরও। সঙ্গে জরিমানা।

মধ্যমগ্রামের রোহন্ডা-চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ যোজরা গ্রামের বাসিন্দা  আর্জিনা বিবি। প্রতিবেশী যুবক আব্দুল হাসানের সঙ্গে বিবাহ-বর্হিভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। ২০১৮ সালে ৬ নভেম্বর। সেদিন বাড়িতেই একাই ছিলেন অর্জিনা। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রেমিকে বাড়িতে ডাকেন তিনি। যৌনতায় লিপ্ত হন দু'জনে।

এদিকে হঠাত্‍-ই বাড়িতে চলে আসেন অর্জিনার স্বামী  জাকির হোসেন। স্ত্রীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন তিনি। বেকায়দায় পড়ে তখন ভোল পালটে ফেলেন অর্জিনা। দাবি করেন, তাঁকে নাকি ধর্ষণ করছিলেন আব্দুল!এরপর দু'পক্ষের শুরু হয় তুমুল বচসা। শেষে আব্দুলকে শ্বাসরোধ জাকির থুন করে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, প্রমাণ লোপাটের জন্য় মাথা কেটে রেখে দেয় গোপন আস্তানায়! বাকি দেহটি খণ্ডবিখণ্ড করে ভাসিয়ে  গ্রাম লাগোয়া নোয়াই খালে।

এদিকে ঘটনার দিন রাতেই থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন মৃতের পরিবারের লোকেরা। পরের দিন, ৭ নভেম্বর নোয়াই খালে আব্দুলের দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিস এসে দেহ উদ্ধার করে। আটক করা হয় অর্জিনা ও তাঁর স্বামী জাকিরকে। পুলিসের জেরায় অপরাধ স্বীকার করে নেয় দু'জনেই। ৭ বছর পর অবশেষে সেই মামলার রায় ঘোষণা করল বারাসত জেলা আদালত।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

