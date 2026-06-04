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Digha Hotel Incident: দীঘার হোটেলে মারাত্মক ঘটনা: বাঙালি নবদম্পতির রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড়, খুন না আত্মহত্যা?

Bengali Couple Death in Digha: পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওল্ড দীঘার ওই হোটেলের ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। সেখানে দেখা যায়, ঘরের সিলিং থেকে সুশোভনের ঝুলন্ত দেহ এবং খাটের ওপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে শিউলির দেহ। পুলিস দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 04, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:45 PM IST
Digha Hotel Incident: দীঘার হোটেলে মারাত্মক ঘটনা: বাঙালি নবদম্পতির রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড়, খুন না আত্মহত্যা?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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