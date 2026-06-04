/Digha Hotel Incident: দীঘার হোটেলে মারাত্মক ঘটনা: বাঙালি নবদম্পতির রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড়, খুন না আত্মহত্যা?

কিরণ মান্না: পর্যটন নগরী দীঘা আবার খবরে। পর্যটকের রহস্যমৃত্যু দীঘার হোটেলে। হোটেল রুম থেকে এক তরুণ দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে ওল্ড ও নিউ দীঘা চত্বরে তীব্র চাঞ্চল্য। পুলিস জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সুশোভন দে (২৫) এবং তাঁর স্ত্রী শিউলি নাথ দে (২৩)। তাঁরা দুজনেই পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরের বাসিন্দা। মৃত সুশোভন কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফ (CRPF)-এর কর্মী ছিলেন এবং বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীরে কর্মরত ছিলেন।
দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করল পুলিস
হোটেল সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়গপুরের ওই দম্পতি দীঘায় বেড়াতে এসে একটি হোটেলে ওঠেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ তাঁদের ঘরের দরজা না খোলায় হোটেল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। ভিতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত দীঘা মোহনা কোস্টাল থানায় খবর দেওয়া হয়।
পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওল্ড দীঘার ওই হোটেলের ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। সেখানে দেখা যায়, ঘরের সিলিং থেকে সুশোভনের ঝুলন্ত দেহ এবং খাটের ওপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে শিউলির দেহ। পুলিস দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।
নেপথ্যে পারিবারিক অশান্তি?
প্রাথমিক তদন্ত ও পারিপার্শ্বিক তথ্য খতিয়ে দেখে পুলিসের অনুমান, এই মর্মান্তিক ঘটনার পিছনে পারিবারিক অশান্তি দায়ী থাকতে পারে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র ৮ মাস আগে সুশোভন ও শিউলি বাড়িতে না জানিয়ে গোপনে বিয়ে করেছিলেন। পরে দুই পরিবার তাঁদের এই বিয়ে মেনে নিলেও, তরুণ দম্পতির নিজেদের সম্পর্কের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে অশান্তি ও টানাপোড়েন চলছিল।
কেন এই ঘটনা?
পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, অশান্তির জেরেই হয়তো স্ত্রীকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই জওয়ান, অথবা দুজনে মিলেই আত্মহত্যার চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলতে চাইছে না প্রশাসন।
দীঘা মোহনা কোস্টাল থানার পুলিস ঘটনার একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ দুটিকে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সিআরপিএফ জওয়ানের এই আকস্মিক মৃত্যুতে খড়গপুরে তাঁর পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
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