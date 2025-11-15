Bengal Weather Update: ফের সাগরে ঘনিয়েছে ঘূর্ণাবর্ত! উধাও শীত? রবি থেকেই হাওয়া বদল...

Bengal Weather Update: ফের সাগরে ঘনিয়েছে ঘূর্ণাবর্ত! উধাও শীত? রবি থেকেই হাওয়া বদল...
West Bengal Weather Update: আজও শীতের আমেজ। স্বাভাবিকের দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে তাপমাত্রা। অবাধ পশ্চিমের শীতল হাওয়া। কোনও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার বাধা নেই। বঙ্গোপসাগরে কোনও সিস্টেম নেই। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।
অয়ন ঘোষাল: আগামীকাল থেকে বাড়তে পারে তাপমাত্রা। হাওয়া বদল রাজ্যে। রবিবার থেকে বাতাসের গতি পরিবর্তন। তাপমাত্রার পরিবর্তন এর সঙ্গে বাতাসে বাড়বে জলীয় বাষ্প। দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই রবিবার থেকে মঙ্গলবার এর মধ্যে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে।
রবিবার থেকে মঙ্গলবার কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। বেশ কিছু জেলায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার নেমে আসতে পারে। খুব সকালে কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
সিস্টেম:
দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত। এটি শ্রীলঙ্কা উপকূলে প্রভাব বিস্তার করেছে। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে কোমোরিন এলাকায় সমুদ্রে। দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হয়েছে একটি আপার এয়ার সার্কুলেশান বা ঘূর্ণাবর্ত।
দক্ষিণবঙ্গ:
দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই আগামী শনিবার পর্যন্ত। স্বাভাবিকের তুলনায় দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে থাকবে তাপমাত্রা। পশ্চিমী শীতল ও শুষ্ক হাওয়ায় শীতের আমেজ। রাতে শিশির এবং খুব সকালে দু এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা।
রবিবার থেকে বাতাসের গতিপথ পরিবর্তন হতে পারে। সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা। মঙ্গলবারের মধ্যে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। স্বাভাবিকের নিচে যে তাপমাত্রা রয়েছে তা স্বাভাবিকের কাছাকাছি আসতে পারে।
পশ্চিমী শুষ্ক ও শীতল হওয়ার প্রভাব কমবে। বঙ্গোপসাগর থেকে পূবালী বাতাস ঢুকবে জলীয়বাষ্প ও গরম হওয়া নিয়ে। এর সংমিশ্রনে কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ এবং তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে। রবিবার থেকে মঙ্গলবার কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। বেশ কিছু জেলায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার নেমে আসতে পারে। খুব সকালে কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে। উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
উত্তরবঙ্গ:
উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিকের তুলনায় তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে থাকবে। আগামী ৬/৭ দিন শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড় কোনো পরিবর্তন নেই। রবিবার থেকে উত্তরবঙ্গের নিচের দিকের কিছু জেলায় খাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি বাড়তে পারে। কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে।
রবিবার থেকে মঙ্গলবার কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। বেশ কিছু জেলায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার নেমে আসতে পারে। খুব সকালে কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে। পার্বত্য জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
কলকাতা:
সামান্য বাড়লেও কলকাতার রাতের তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ঘরেই। স্বাভাবিকের প্রায় তিন ডিগ্রি নীচে। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কাল রবিবার থেকে বাড়বে তাপমাত্রা। মঙ্গলবারের মধ্যে কলকাতায় পারদ ১৯/২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ঘরে থাকবে।
কাল থেকে বাড়বে কুয়াশার সম্ভাবনা। রাতে ও ভোরে শীতের আমেজ আর সঙ্গে কুয়াশা। তবে বেলায় শীতের আমেজ কমে যাবে। খুব সকালে হালকা কুয়াশা। রবিবার থেকে মঙ্গলবার দৃশ্যমানতা বেশ কিছুটা নামতে পারে। পরে পরিষ্কার আকাশ। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা আপাতত নেই।
কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৬ ডিগ্রি । গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪১ থেকে ৯২ শতাংশ।
ভিন রাজ্যে:
শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি ছত্রিশগড় রাজস্থান ঝাড়খন্ড উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা তামিলনাডু, পন্ডিচেরি, করাই কালে। কেরালা, লাক্ষাদ্বীপ ও কোমোরিন এলাকায় সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে। তামিলনাডু উপকূলের সমুদ্র উত্তাল থাকবে।
