A Dog bitten by Cobra while saving family:   'ড্যানির শরীরে কেউটের বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল দ্রুত। আমরা সঙ্গে সঙ্গে Anti-venom দিয়েছি। স্যালাইন, পেইন কন্ট্রোল, আর হার্ট ও পেশির এনজাইম (CPK-MB) মনিটর করেছি। রিপোর্টে দেখা যায়, মাংসপেশিতে বিষের প্রভাব পড়েছে, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি অবিশ্বাস্য'! 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 10, 2025, 10:48 PM IST
A Dog bitten by Cobra while saving family: কোজাগরীর রাতে ঘরে কেউটে! নিজে ছোবল খেয়ে বাড়ির লোককে বাঁচাল অন্তঃস্বত্ত্বা ড্যানি! শেষে....

পার্থ চৌধুরী: কোজাগরী পূর্ণিমায় মা লক্ষ্মীর পেঁচা যেন স্বয়ং ড্যানিই! জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেউটের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে সে-ই এখন কোনা কৃষ্ণপুরের হিরোইন। ড্যানি অবশ্য মানুষ নয়, ক্যান করসো প্রজাতির কুকুর।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কোনাকৃষ্ণপুর গ্রামের  এক শান্ত পাড়া। সেই বাড়িতেই থাকেন দুই প্রবীণ মানুষ। সঙ্গী বলতে কেয়াটেকার আর বিভিন্ন প্রজাতির আট কুকুর। কোজাগরী পূর্ণিমা রাতে বাড়িতে লক্ষ্মীর আরাধনা চলছে। চারিদিকে য় ধূপ-ধুনো গন্ধ। হঠাত্‍ ঘরে ঢুকে পড়ে কেউটে সাপ! বিষধরে সামনে ছুটে যায় পরিবারের সকলের প্রিয় পোষ্য ড্যানি। গর্ভে তখন ১ মাসের সন্তান। কিন্তু তাতে কুছ পরোয়া নেহি!

এক ছটকায় সাপটিকে মুখে তুলে নেয় কুকুরটি। পর মুহূর্তেই অবশ্য ছোবল খেয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।  রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা। তড়িঘড়ি ড্যানিকে নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমানের একটি বেসরকারি পশু চিকিত্‍সাকেন্দ্রে। সেখানে তখন ডিউটিতে ছিলেন পশু চিকিত্‍সক  জাহাঙ্গীর খান। অবস্থা বেগতিক হওয়ায় বিশেষ অনুরোধে আনা হয় প্রাণী চিকিৎসক ডাঃ পার্থ সরকারকে। আগেও সর্পদষ্ট কিছু প্রাণীকে মৃত্যু মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন তিনি।

রাতভর চলে চিকিত্‍সা। ঘীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে সারমেয়টি। সর্বদা বাড়ির চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি। পরিবারের অন্য সদস্যদের ভাত খাওয়ার আলাদা থালা। পাড়ার ছেলেমেয়েরা এখন বলেন, 'ওই যে কোজাগরীর বাহন  আমাদের ড্যানি! পেঁচা যেমন সাপ খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে, তেমনি আমাদের ড্যানিও সাপ তাড়িয়ে আমাদের বাঁচিয়েছে"।

পশু চিকিত্‍সক পার্থ  সরকার বলেন,  'ড্যানির শরীরে কেউটের বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল দ্রুত। আমরা সঙ্গে সঙ্গে Anti-venom দিয়েছি। স্যালাইন, পেইন কন্ট্রোল, আর হার্ট ও পেশির এনজাইম (CPK-MB) মনিটর করেছি। রিপোর্টে দেখা যায়, মাংসপেশিতে বিষের প্রভাব পড়েছে, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি অবিশ্বাস্য'! বলেন, 'সে এক মাসের প্রেগন্যান্ট হওয়ায় ঝুঁকি অনেক ছিল। কিন্তু ড্যানির হার্ট, লিভার, কিডনি সব স্বাভাবিক ছিল। সকালের আলো ফুটতেই সে চোখ খুলল। স্যালাইনের পাইপে বাঁধা পা নেড়ে তাকাল — যেন বলছে, আমি হেরে যাব না।' বাড়ির মালকিন বলছেন, 'কোজাগরীর রাতে ও এমন কাজ করবে, কে ভাবতে পেরেছিল! মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে হয়তো বেঁচে গেল আমাদের ড্যানি। এখন তো ও-ই আমাদের লক্ষ্মীর বাহন'।

