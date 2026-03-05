English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Domjur man in Iran Israel War: এসেছে বিয়ের কার্ড, কিন্তু যুদ্ধের সাইরেনে চাপা পড়ে গিয়েছে সানাই... ডোমজুড়ের সুরজিতের মা-বাবার চোখে জল...

Domjur News: পশ্চিম এশিয়া জুড়ে বেজে গেছে যুদ্ধের দামামা। এর ফলে একাধিক দেশে আটকে পড়েছেন বহু ভারতীয়। যেমন ডোমজুড়ের নারনা এলাকার যুবক সুরজিৎ মন্ডল (২৭)। সোনার পালিশ করার কাজের সূত্রে সে বাহেরিনের হিড শহরে থাকে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 5, 2026, 09:10 PM IST
দেবব্রত ঘোষ:  আগামী ৯ই মার্চ বিয়ে। তার আগে ঘরে ফেরার কথা থাকলেও পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জন্য এখনও ঘরে ফিরে আসতে পারেনি সুরজিৎ মন্ডল। কবে ঘরে আসতে পারবে তাও ঠিক নেই। এই পরিস্থিতিতে ডোমজুড়ের নারনায় চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন গোটা পরিবার। একটাই প্রশ্ন তাদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, ছেলে বিয়ের আগে ঘরে ফিরতে পারবে তো ?

পশ্চিম এশিয়া জুড়ে বেজে গেছে যুদ্ধের দামামা। এর ফলে একাধিক দেশে আটকে পড়েছেন বহু ভারতীয়। যেমন ডোমজুড়ের নারনা এলাকার যুবক সুরজিৎ মন্ডল (২৭)। সোনার পালিশ করার কাজের সূত্রে সে বাহেরিনের হিড শহরে থাকে। 

গত শনিবার ইজরাইল এবং আমেরিকার যৌথ বাহিনী ইরান আক্রমণের পর পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে ইরান। একাধিক আমেরিকার সহযোগী দেশগুলোর ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা চালাচ্ছে ইরান। এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে ওখানকার বসবাসকারী ভারতীয়রা। 

তারা কার্যত সেখানে আটকে পড়েছেন। বাহেরিনের মুহাররক এয়ারপোর্টে বিমানে ওঠানামা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ভারতীয়রা ঘরে ফিরতে পারছেন না।

মাস ছয়েক আগে পরিবারের পক্ষ থেকে সুরজিতের বিয়ের ঠিক হয়। বিয়ের তারিখ ৯ মার্চ অর্থাৎ আগামী সোমবার। সুরজিৎ প্লেনের টিকিট ছিল ১ মার্চ তারিখের। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে বিমান পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ এয়ারপোর্ট। তার ফলে সে কর্মস্থল থেকে আর বেরোতে পারেনি। আর এই নিয়ে গভীর উদ্বেগে রয়েছেন তার বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজনরা।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে গত বছর আগস্ট মাসে মায়ের শরীর খারাপের কারণে শেষবার সে পনের দিনের জন্য গ্রামে এসেছিল। তারপর ফিরে যায় কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে এখন কবে দেশে ফিরতে পারবেন তা স্পষ্ট নয়। 

এদিকে ছেলের বিয়ের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। কিন্তু ছেলে কবে ফিরবেন ঘরে? বাবা গণপতি মন্ডল জানান সুরজিতের মা কান্নাকাটি করছেন। ছেলেকে বারবার ফোন করছেন। বিয়ের কার্ড ছাপানো হয়ে গিয়ে নিমন্ত্রন করা শুরু হয়েছে। ছেলে বাবা মাকে 'ভালো থাকা'র আশ্বাস দিলেও তাদের মন মানছে না। তারা চান যুদ্ধ থামুক। ঘরে ফিরে আসুক তাদের একমাত্র ছেলে। ঘর ভোরে উঠুক বিয়ের আনন্দে।

