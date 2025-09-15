English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Panskura Incident: ছিঃ! সরকারি হাসপাতালে ফাঁকা ঘরে তরুণী স্বাস্থ্যকর্মীকেই....আরজি করের ছায়া এবার পাঁশকুড়ায়..

Panskura Incident:  বিজেপির দাবি, 'অভিযুক্ত জাহির তৃণমূলের মদতপুষ্ট। ওষুধ বিক্রি-সহ হাসপাতালে বিভিন্ন বেআইনি কাজের সঙ্গে সে যুক্ত'। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 15, 2025, 06:23 PM IST
Panskura Incident: ছিঃ! সরকারি হাসপাতালে ফাঁকা ঘরে তরুণী স্বাস্থ্যকর্মীকেই....আরজি করের ছায়া এবার পাঁশকুড়ায়..

 কিরণ মান্না: ফের সরকারি হাসপাতালে 'ধর্ষণ'।  ফ্যাসিলিটি ম্যানেজারে লালসার শিকার অস্থায়ী কর্মী! অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিস। আরজি করের ছায়া এবার পাঁশকুড়ায়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Bagda: শিক্ষককুলের কলঙ্ক! শাস্তির ব্যবস্থা করল ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারাই, তুলকালাম এলাকা...

পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চাঞ্চল্যকর ঘটনা।  দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালের ফ্যাসিলিটি ম্যানেজার শেখ জাহির আব্বাস নাকি কুপ্রস্তাব দিচ্ছিলেন এক অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীকে! অভিযোগ, ওই স্বাস্থ্যকর্মীকে উপর চাপ তৈরি করতে নানাভাবে মানসিক অত্যাচার চালানো হত। এমনকী, ভয় দেখানো হত যে, প্রস্তাবে রাজি না হলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। এভাবেই চলছিল।

ওই স্বাস্থ্যকর্মীর দাবি, গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় স্টোররুমের ফাঁকা জায়গায় তাঁকে ধর্ষণ করেছেন হাসপাতালের  ফ্যাসিলিটি ম্যানেজার। ঘটনাটি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন হাসপাতালের অন্যন্য স্বাস্থ্যকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে হাসপাকালে পৌঁছয় পুলিস। আটক করা হয় অভিযুক্তকে।  শাসক-বিরোধী তরজা তুঙ্গে। বিজেপির দাবি, অভিযুক্ত জাহির তৃণমূলের মদতপুষ্ট। ওষুধ বিক্রি-সহ হাসপাতালে বিভিন্ন বেআইনি কাজের সঙ্গে সে যুক্ত। তৃণমূলের পাল্টা দাবি, 'বিরোধীদের অভিযোগ সত্য নয়। অভিযুক্তকে পুলিশ আটক করেছে আইন আইনের পথে চলবে'।

আরও পড়ুন:  Bengal Weather Update: নিম্নচাপের পর এবার ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষু, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্যাপক দুর্যোগ!

গত বছরের ৯ অগাস্ট আরজি করের সেমিনার রুমে উদ্ধার হয় ট্রেইনি ডাক্তারের অর্ধনগ্ন দেহ। ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা রাজ্য। এরপর হাইকোর্টে নির্দেশে যখন তদন্তে নামে সিবিআই। সেই তদন্তের ভিত্তিতে যখন অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা শুনিয়েছে নিম্ম আদালত। যদিও তদন্তে খুশি নন নির্যাতিতার বাবা-মা। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
PanskuraPanskura IncidentSuper speciality hospital
পরবর্তী
খবর

Bee attack: জাতীয় সড়কে একী কাণ্ড! মেয়েকে বাঁচাতে স্কুটি ফেলে ছুট বাবার, মা তখন... ডুয়ার্সে আতঙ্ক...
.

পরবর্তী খবর

India vs Pakistan Asia Cup 2025: অপারেশন সিঁদুর ২.০! পাকিস্তানকে পিষে ফেলল ভারত...