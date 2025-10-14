Jalpaiguri News: গর্ভবতী ছাগলকে বিষ দিয়ে মেরেছে কে? বিচার চাই! মৃতদেহ নিয়ে থানায় হাজির রঞ্জিত... তুলকালাম...

Jalpaiguri News: গর্ভবতী ছাগলকে বিষ দিয়ে মেরেছে কে? বিচার চাই! মৃতদেহ নিয়ে থানায় হাজির রঞ্জিত... তুলকালাম...
Jalpaiguri News: জলপাইগুড়িতে ছাগল খুন! বিচার চেয়ে মৃতদেহ নিয়ে খানায় হাজির ছাগলের মালিক। তাঁর সাফ কথা, 'পুলিস তদন্ত করে দেখুক, আমি সত্যি বলছি না মিথ্যা বলছি। আমার বিচার চাই'।
প্রদ্যুত্ দাস: খুন করা হয়েছে ছাগলকে। সে আবার নাকি অন্তঃস্বত্ত্বা ছিল! বিচার চেয়ে মৃতদেহ নিয়ে খানায় হাজির ছাগলের মালিক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়িতে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দ পল্লির বাসিন্দা রঞ্জিত সরকার। চাষাবাদ করেই দিন কাটে তাঁর। বাকি যেটুকু সময় পান, সেই সময়ে ছাগলদের পরিচর্যা করেন তিনি। বাড়িতে তিনটি ছাগল রয়েছে। রঞ্জিতের দাবি, তাঁর এক প্রতিবেশী ধানখেতে বিষ দিয়েছেন। কিন্ত কাউকে কিছু জানাননি। সেই জমিতে চড়ার সময়ে বিষ খেয়ে নাকি দুটি ছাগল মারা গিয়েছে! একটি অন্তঃস্বত্ত্বা ছিল বলে জানা গিয়েছে।
এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুদ্ধ রঞ্জিত। এতটাই যে,আজ, মঙ্গলবার সকালে একটি টোটো মরা ছাগল নিয়ে কোতুয়ালি থানার আসেন তিনি। ছাগল মালিকের দাবি, প্রতিবেশীর গাফিলতিতেই প্রাণ হারিয়েছে তাঁর আয়ের অন্যতম উত্স ছাগল। তাঁর সাফ কথা, 'পুলিস তদন্ত করে দেখুক, আমি সত্যি বলছি না মিথ্যা বলছি। আমার বিচার চাই'।
স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে প্রশাসনের কাছে কঠোর ব্য়বস্থা নেওয়া উচিত। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও তুলেছেন অনেকেই। ঘটনার নিন্দা করেছে পশুপ্রেমী সংগঠনগুলি।
