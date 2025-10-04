English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Baranagar Murder: দিনেদুপুরে খুন ব্যবসায়ী, সিসিটিভি বন্ধ করে দোকানেই.. হাড়হিম বরানগর....

Baranagar Murder:  উত্‍সবের মরশুমে সোনার দোকানি দুঃসাহসিক ডাকাতি। ভরদুপুরে খুন দোকানমালিক! দোকানে মিলল হাত-পা বাঁধা মৃতদেহ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 4, 2025, 08:24 PM IST
Baranagar Murder: দিনেদুপুরে খুন ব্যবসায়ী, সিসিটিভি বন্ধ করে দোকানেই.. হাড়হিম বরানগর....

পিয়ালী মিত্র: পুজোর সবে শেষ হয়েছে। উত্‍সবের রেশ কাটেনি এখনও। তারমধ্যেই দিনেদুপুরে থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে খুন ব্যবসায়ী। দোকান থেকে হাত-পা বাঁধা দেহ উদ্ধার করল পুলিস। শোরগোল বরানগরে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Rampurhat Viral Girl: বিসর্জনে বেলেল্লাপনা! পুলিসের গাড়ির ছাদে উঠে ডিস্কো নাচ মদ্যপ যুবতীর, নামাতে যেতেই থুতু-লাথি... ভাইরাল VDO...

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম  শঙ্কর জানা। বরানগর থানার কাছেই  শম্ভুনাথ দাস লেনে তাঁর সোনার দোকান। শনিবার দুপুরে দোকানের সামনে অজ্ঞাতপরিচয় পাঁচ জনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এরপর তিন জন ঢোকেন দোকানে। দু'জন দাঁড়িয়ে ছিলেন বাইরে। এরপর গয়না কেনার অছিলায় দোকানে মালিকের চোখে লঙ্কাগুঁড়ো ছিটিয়ে শুরু হয় লুঠপাট! শেষে সিসি সিসি ক্যামেরা বন্ধ করে খুন করা হয় দোকানমালিকে। বেঁধে দেওয়া হয় হাত-পা।

মৃতের ছেলে বাইরে থাকেন। মোবাইলে দোকানে সিসি ক্যামেরা বন্ধ দেখে সন্দে হয় তাঁর। কী ব্যাপার? দিল্লি থেকে কয়েকজন পরিচিতকে ফোন করেন তিনি। এরপরই ঘটনাটি জানাজানি হয়। পুলিস এসে দেহ উদ্ধার করে। ঘটনার সময়ে দোকানে শঙ্কর একাই ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।  তাঁর মাথায় আঘাতের চিহ্ন মিলেছে।

স্থানীয়দের জানিয়েছেন, পুজো সবে শেষ  হয়েছে। দুপুরে আশেপাশের বেশিরভাগ দোকানই বন্ধ ছিল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে দুষ্কৃতীরা।  শম্ভুনাথ দাস লেনের ওই দোকানের উলটোদিকে বাড়ি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিস।

এর আগে, পুজোর আবহে ডাকাতি হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের একটি সোনার দোকানে। দিনদুপুরে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না লুঠ করেছিল দুষ্কৃতীরা। দোকানটি তমলুকের মিলননগরে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সকালে একটি স্কুটার নিয়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়ান তিন জন।  সকলের মুখ ঢাকা ছিল কাপড়ে। স্কুটার থেকে নেমেই আগ্নেয়াস্ত্র বার করে দোকানে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতীরা। এরপর চোখের নিমেষে লকার খুলে গয়না লুঠ করে নেয় তারা। সঙ্গে নগদ টাকাও। 

আরও পড়ুন:  Jalpaiguri: কেউ কথা রাখে না! অন্যত্র বিয়ে প্রেমিকার, দুয়ারে এবার ধরনায় যুবক...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
baranagarbusinessmurder
পরবর্তী
খবর

Rampurhat Viral Girl: বিসর্জনে বেলেল্লাপনা! পুলিসের গাড়ির ছাদে উঠে ডিস্কো নাচ মদ্যপ যুবতীর, নামাতে যেতেই থুতু-লাথি... ভাইরাল VDO...
.

পরবর্তী খবর

KL Rahul Century: ৩২১১ দিনের খরা কাটিয়ে রাহুলের '১১' নম্বর ১০০! জোড়া আঙুল চুষেই...