Student Death: আরজি করের জুনিয়র ডাক্তারের রহস্যমৃত্যু, প্রেমিকের সঙ্গে হোটেলে আচমকাই.. চাঞ্চল্য..

Student Death: আরজি করের জুনিয়র ডাক্তারের রহস্যমৃত্যু, প্রেমিকের সঙ্গে হোটেলে আচমকাই.. চাঞ্চল্য..
Student Death: প্রেমিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ে করেছেন মৃতের পরিবারে। তাঁদের দাবি, মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরেছে প্রেমিকই। অভিযুক্ত মালদহ মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র চিকিত্সক।
রণজয় সিংহ: যাদবপুরকাণ্ডের ছায়া এবার মালদহে! আরজি কর হাসপাতালের মহিলা জুনিয়র ডাক্তারের রহস্যমৃত্যু। প্রেমিকের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবারের লোকেরা। অভিযুক্ত মালদহ মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র চিকিত্সক।
পুলিস সূত্রে খবর, নিহতের নাম অনিন্দিতা সোরেন। বাড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তার ছিলেন অনিন্দিতা। থাকতেন কলকাতায়। পরিবারের দাবি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সোশ্য়াল মিডিয়া মারফত্ মালদহ মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র ডাক্তার উজ্জ্বল সোরেনের সঙ্গে আলাপ হয় অনিন্দিতার। দু'জনের মধ্য়ে প্রেমের সম্পর্ক ছিল।
গত সোমবার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতেই মালদহে আসেন অনিন্দিতা। শহরের একটি হোটেলে উঠেছিলেন তাঁরা। সেই হোটেলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন আরজি করের জুনিয়র ডাক্তার। এরপর মালদহ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয় তাঁকে। গতকাল, শুক্রবার গভীর রাতে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পর পথে মৃত্যু হয় অনিন্দিতার। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ওষুধের ওভারডোজের কারণেই মৃত্যু। পরিবারের লোকের দাবি, অনিন্দিতাকে বিষ খাইয়ে খুন করেছেন তাঁর প্রেমিকই। মেয়ে নাকি অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়েছিলেন! ফলে উজ্জ্বলকে রেজিস্টি করে নিতে বলেছিলেন। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে অশান্তি চলছিল। এমনকী, অনিন্দিতার উপরে উজ্জ্বল নানাভাবে মানসিক অত্যাচার করতেন বলেও অভিযোগ।
এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্য়াম্পাসের ভিতরেই একটি ঝিল থেকে উদ্ধার হয়েছে ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের দেহ। সেই ঘটনায় নিয়ে তদন্ত চলছে। সেই ঘটনার পরের দিনই ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু মালদহে।
