English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Doctor Death in Tamluk: সরকারি হাসপাতালের মহিলা চিকিত্‍সকের রহস্যমৃত্যু! রোগী দেখে বাড়ি ফেরার পরই...

Doctor Death in Tamluk:  প্রায় বছর দুয়েক পোস্টিং ছিল তমলুক মহকুমা হাসপাতালে। তিনেক আগে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে বদলি হন চিকিত্‍সক শালিনী দাস। বিভিন্ন নার্সিংহোমে রোগী দেখতেন তিনি।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 17, 2025, 07:57 PM IST
Doctor Death in Tamluk: সরকারি হাসপাতালের মহিলা চিকিত্‍সকের রহস্যমৃত্যু! রোগী দেখে বাড়ি ফেরার পরই...

কিরণ মান্না: সরকারি হাসপাতালে চাকরি করতেন, আবার রোগী দেখতেন নার্সিংহোমেও। মহিলা চিকিত্‍সকের রহস্যমৃত্যু। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Bike Accident: প্রতিবন্ধী-একা মায়ের একমাত্র সন্তান ও বড় ভাই... কালীপুজোর আগেই অকালমৃত্য়ু ২ বন্ধুর!

পুলিস সূত্রে খবর, মৃত চিকিত্‍সকের নাম শালিনী দাস। বাড়ি, কলকাতার দমদমে। কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব মেদিনীপুরে ছিলেন তিনি। প্রায় বছর দুয়েক পোস্টিং ছিল তমলুক মহকুমা হাসপাতালে। মাস  তিনেক আগে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে বদলি হন ওই চিকিত্‍সক। তমলুকে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে থাকতেন তিনি। 

আশেপাশের বিভিন্ন নার্সিংহোমে রোগী দেখতেন শালিনী।  আজ, শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোন ওই মহিলা চিকিত্‍সক। প্রথমে যান মহিষাদলের একটি নার্সিংহোমে, তারপর তমুলকের আরেকটি নার্সিংহোমে। মৃতের মায়ের দাবি, সকাল এগারোটা নাগাদ মেয়ে যখন বাড়ি ফেরে, তখন তাঁর হাতে একটি চ্যানেল করা ছিল। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরনোর সময়ে নাকি  হাতে কোনও চ্যানেল ছিল না! 

এদিকে বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পরে লুটিয়ে পড়েন শালিনী। হাতে চ্যানেল থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করেন। এরপর পাশেই একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে, তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তমলুক জেলা হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। তমলুক হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই চিকিত্‍সকের।

আরও পড়ুন:  Howrah: 'রবি আমার বউয়ের বয়ফ্রেন্ড, ও আমাকে ঠাট্টা করছিল... ছুরি চালিয়ে দিয়েছি...', হাওড়ায় 'পাপী' পরকীয়া...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
tamlukDoctor Death
পরবর্তী
খবর

kalipuja 2025: ১০৮ নরমুণ্ডে অধিষ্ঠিত মা, দেওয়া হয় ১০৮ জবাফুল! শ্মশানের ভয়ংকরা কালী, কয়েকশো বছরের তন্ত্রসাধনার ঘোর রহস্যে ঢাকা...
.

পরবর্তী খবর

Kali Puja 2025: কালীপুজোয় বিশেষ ব্যবস্থা, শিয়ালদহ শাখায় সব ট্রেনই...বড় পদক্ষেপ রেলের..