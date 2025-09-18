Lawyer Death: শিলিগুড়িতে আইনজীবীর রহস্যমৃত্যু, রেললাইনের ধারে জলা জমিতে...
নারায়ণ সিংহরায়: শিলিগুড়িতে আইনজীবীর রহস্যমৃত্যু। সাতসকালে রেললাইনে ধারে জলা জমিতে মিলল দেহ! একসময়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিস।
পুলিস সূত্রে খবর, মৃত আইনজীবীর নাম অরুণ মিশ্র। শিলিগুড়ি শহরের মিলনপল্লীর বাসিন্দা ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই শিলিগুড়ি আদালতে প্র্যাকটিস করতেন অরুণ। আজ, বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ি লাগোয়া ফাঁসিদেওয়া ব্লকের রাঙাপানি স্টেশনের কাছে একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় ফাঁসিদেওয়া থানায়।
মৃতদেহ পাশেই পড়েছিল একটি ব্যাগ। ব্যাগে থাকা নথিপত্র দেখেই মৃতের পরিচয় জানতে পারে পুলিস। এরপর ওই আইনজীবীর বাড়িতে খবর পাঠানো হয়। মৃতদেহটি শনাক্ত করেন পরিবারের লোকেরা। সকালে বাড়ি থেকে সোজা রাঙাপানি স্টেশন লাগোয়া এলাকায় এসেছিলেন অরূণ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, দ্রুতগামী কোনও ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল? তা স্পষ্ট নয় এখনও। আত্মহত্যার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিস।
এদিকে আইনজীবীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন। সহকর্মীদের দাবি, 'ব্যক্তিগত কোনও কারণে ওই আইনজীবী মানসিক চাপে ছিলেন কিনা, তাও খতিয়ে দেখা দরকার'।
