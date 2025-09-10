Burdwan Lottery: রাতারাতি ভাগ্যবদল, ৩০ টাকার লটারিতে কোটিপতি! শেষে ৪ দিন থানায়...

Burdwan Lottery: রাতারাতি ভাগ্যবদল, ৩০ টাকার লটারিতে কোটিপতি! শেষে ৪ দিন থানায়...
Burdwan Lottery: বদলে গেল জীবনটাই। চারদিন থানায় কাটিয়ে শেষে এক কোটি টাকার ক্লেইম জমা দিলেন পূর্ব বর্ধমানের লরি চালক।
পার্থ চৌধুরী: এ দান আল্লার দান, আর কারও নয়।' মাত্র ৩০ টাকা দিয়ে লটারি কেটে কোটিপতি বনে গেলেন পূর্ব বর্ধমানের এক লরিচালক। বদলে গেল জীবনটাই। চারদিন থানায় কাটিয়ে শেষে এক কোটি টাকার ক্লেইম জমা দিলেন তিনি।
বর্ধমান সদরে গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা সেখ আজিদ। পেশায় লরি চালক। চার ছেলে, এক মেয়ে। টানাটানির সংসার। সেই আজিদই এখন কোটিপতি। দিন কয়েক আগে আসানসোল থেকে লরি চালিয়ে ফিরছিলেন আজিদ। জামুড়িয়া জাতীয় সড়কে ধারে একটি দোকান থেকে লটারি কেনেন তিনি। দাম, মাত্র ৩০ টাকা।
পরের দিন সেই টিকিট মেলাতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ গরিব লরি চালকের! প্রথম পুরস্কার কোটি জিতেছেন তিনি। তবে চিন্তাও ছিল। পুরস্কার জেতার পর সটান দেওয়ানদিঘি থানায় আজিদ। পুলিসের কাছে নিরাপত্তা আবেদন জানান। চারদিন থানা ছিলেন কোটিপতি আজিদ। অবশেষে দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ বর্ধমানের একটি দোকানে যোগাযোগ করে এবং বুধবার তাকে নিয়েই আসে সেই দোকানে।
আজিদ বলেন, 'আমি গরিব মানুষ। স্বপ্নগুলোও ছোট। এ দান আল্লাহর। আর কারও নয়'। জানান, 'অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল নিজের একটু মাটি হোক। তাই আগে জমিই কিনব'। আর লরি? বাড়তি কোনও উচ্ছ্বাস নয়। শুধু বললেন, 'ইচ্ছে তো আছে'।
