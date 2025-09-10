English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Burdwan Lottery: রাতারাতি ভাগ্যবদল, ৩০ টাকার লটারিতে কোটিপতি! শেষে ৪ দিন থানায়...

Burdwan Lottery: বদলে গেল জীবনটাই।  চারদিন থানায় কাটিয়ে শেষে এক কোটি টাকার ক্লেইম জমা দিলেন পূর্ব বর্ধমানের লরি চালক।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 10, 2025, 11:15 PM IST
Burdwan Lottery: রাতারাতি ভাগ্যবদল, ৩০ টাকার লটারিতে কোটিপতি! শেষে ৪ দিন থানায়...

পার্থ চৌধুরী: এ দান আল্লার দান, আর কারও নয়।'  মাত্র ৩০ টাকা দিয়ে লটারি কেটে কোটিপতি বনে গেলেন পূর্ব বর্ধমানের এক লরিচালক। বদলে গেল জীবনটাই।  চারদিন থানায় কাটিয়ে শেষে এক কোটি টাকার ক্লেইম জমা দিলেন তিনি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Belur Accident: মর্মান্তিক! চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে হাত ফসকে... ভয়ংকর পরিণতি ক্লাস সেভেনের ছাত্রের...

বর্ধমান সদরে  গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা সেখ আজিদ। পেশায় লরি চালক। চার ছেলে, এক মেয়ে। টানাটানির সংসার। সেই আজিদই এখন কোটিপতি। দিন কয়েক আগে আসানসোল থেকে লরি চালিয়ে ফিরছিলেন আজিদ। জামুড়িয়া জাতীয় সড়কে ধারে একটি দোকান থেকে লটারি কেনেন তিনি। দাম, মাত্র ৩০ টাকা।

পরের দিন সেই টিকিট মেলাতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ গরিব লরি চালকের! প্রথম পুরস্কার কোটি জিতেছেন তিনি। তবে চিন্তাও ছিল। পুরস্কার জেতার পর সটান  দেওয়ানদিঘি থানায় আজিদ। পুলিসের কাছে নিরাপত্তা আবেদন জানান। চারদিন থানা ছিলেন কোটিপতি আজিদ। অবশেষে দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ বর্ধমানের একটি দোকানে যোগাযোগ করে এবং বুধবার তাকে নিয়েই আসে সেই দোকানে।

আজিদ বলেন, 'আমি গরিব মানুষ। স্বপ্নগুলোও ছোট। এ দান আল্লাহর। আর কারও নয়'। জানান, 'অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল নিজের একটু মাটি হোক। তাই আগে জমিই কিনব'। আর লরি? বাড়তি কোনও উচ্ছ্বাস নয়। শুধু বললেন, 'ইচ্ছে তো আছে'।

আরও পড়ুন:  Gobordanga Murder: মিঠুকে থেঁতলে মেরে খাটের নীচে, খুনের খাটুনিতে সেই বিছানায় শুয়েই ঘুম! দেওর-বউদির 'রক্তাক্ত' পরকীয়া...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Burdwanlotterytruck driverPolice
পরবর্তী
খবর

Belur Accident: মর্মান্তিক! চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে হাত ফসকে... ভয়ংকর পরিণতি ক্লাস সেভেনের ছাত্রের...
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Weather Update: বিকেলের পর বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণের ৮ জেলা, বিশ্বকর্মা পুজোর পর...