Leopard in Siliguri: বাথরুমে ঢুকতেই ক্ষতবিক্ষত যুবক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চিতাবাঘ!

Leopard in Siliguri:  স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বন দফতরের কর্মীরা এসেছিলেন। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা না নিয়েই চলে গিয়েছেন। কাছেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী থাকেন। ফলে এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি করেছেন তাঁরা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 11, 2025, 08:50 PM IST
নারায়ণ সিংহরায়: উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চিতাবাঘ! হামলার গুরুতর জখম এক যুবক। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিত্‍সা চলছে তাঁর। ঘাতক চিতাবাঘটির সন্ধান মেলেনি এখনও। তুমুল আতঙ্ক শিলিগুড়িতে।

স্থানীয় সূ্ত্রে খবর, আক্রান্ত যুবকের নাম অভিষেক কুত্তা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নং গেট সংলগ্ন শিবমন্দির এলাকার বাসিন্দা তিনি। বাড়ি বাথরুমে লুকিয়ে ছিল চিতাবাঘ। আজ, মঙ্গলবার সকালে যখন বাথরুমে ঢোকেন অভিষেক, তখনই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাবাঘ! হাতে-মাথা নখের আঁচড়! গুরুতর জখম অবস্থায় ওই যুবককে ভর্তি করা হয় শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে।

এদিকে এই ঘটনার পর থেকে চিতাবাঘটি আর দেখা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বন দফতরের কর্মীরা এসেছিলেন। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা না নিয়েই চলে গিয়েছেন। কাছেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী থাকেন। ফলে এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি করেছেন তাঁরা।

