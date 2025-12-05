SIR In Bengal: ৩ সন্তানের বাবা SIR ফর্ম বাড়িতে আসতেই জানলেন, আরও ২ 'সন্তান' আছে... তাজ্জব কাণ্ড!
SIR In Bengal: স্বামী-স্ত্রী আর ৩ সন্তান। সবমিলিয়ে পাঁচজনের পরিবার। কিন্তু BLO নাকি সাতজনের ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন! বিডিও-র কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন বনগাঁর বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস।
মনোজ মণ্ডল: এতদিন জানতেন তাঁর ৩ সন্তান। কিন্তু SIR-র ফর্ম বাড়িতে আসতেই জানা গেল, আরও ২ 'সন্তান' রয়েছে! ভুতুড়ে দুই সন্তানের নাম কাটতে বিডিও দ্বারস্থ হলেন বনগাঁর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও।
ঘটনাটি ঠিক কী? উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার এলাকার বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ। স্বামী-স্ত্রী আর ৩ সন্তান। সবমিলিয়ে পাঁচজনের পরিবার। সকলেই ১৯১ নম্বর পার্টের ভোটার। পাঁচজনের SIR ফর্ম আসার কথা বাড়িতে। কিন্তু BLO নাকি সাতজনের ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন! রবীন্দ্রনাথের দাবি, SIR ফর্মে দেখে জানতে পেরেছেন, তাঁর আরও ২ সন্তান রয়েছে। তাঁকে বাবা পরিচয় দিয়ে ভোটার কার্ড বানিয়েছেন রাজু বিশ্বাস ও বিশু বিশ্বাস নামে আরও ২ জন।
এখন এই রাজু আর বিশুর নামে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়ে গাইঘাটার বিডিও-র কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর দাবি, রাজু ও বিশুকে তিনি চেনেন না। ওই দু'জন এলাকার বাসিন্দাও নন। বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, 'বাংলায় দীর্ঘদিন ক্ষমতায় তৃণমূল। টাকার বিনিময়েই ভোটার লিস্টে ভুয়ো ভোটারদের নাম ঢুকিয়েছে তারা। SIR-র কারণে সেগুলি ধরা পড়ে যাচ্ছে'।
চুপ করে থাকেনি তৃণমূলও। দলের যুব শাখার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সব্যসাচী ভট্ট বলেন, 'এটা কি ভাবে হ, নির্বাচন কমিশন বলতে পারবে।, ওই এলাকার বিধায়ক বিজেপির এবং পঞ্চায়েত সদস্যও বিজেপির। তাঁরা বলতে পারবেন কি ভাবে হল'।
