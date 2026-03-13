Hooghly Suicide: চুঁচুড়ায় চাঞ্চল্য: ৩ গুজরাতি ব্যবসার নামে লুঠে নিয়েছে শেষ সঞ্চয় ২ কোটি টাকা, কীটনাশকেই মুক্তির পথ খুঁজলেন রিপন

Hooghly Suicide: চুঁচুড়ায় চাঞ্চল্য: ৩ গুজরাতি ব্যবসার নামে লুঠে নিয়েছে শেষ সঞ্চয় ২ কোটি টাকা, কীটনাশকেই মুক্তির পথ খুঁজলেন রিপন
Hoogly Suicide: কাপড়ের ব্যবসায় যা কামাই হয়েছিল সেই সেভিংস ভেঙে দু' কোটি টাকা লাগিয়েছিলেন সুপারি ব্যবসায়। গুজরাতের তিন ব্যবসায়ীর থেকে সেই টাকা ফিরে পাননি। মানসিক অবসাদে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলেন রিপন হালদার (৫২)।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চুঁচুড়াতে ঘটেছে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। কাপড়ের ব্যবসা থেকে টাকা কামাই করে সুপারি ব্যবসায় দু'কোটি টাকা লাগিয়েছিলেন রিপন হালদার (৫২)। গুজরাতের তিন ব্যবসায়ীর থেকে সেই টাকা ফেরত পাননি তিনি। বৃহস্পতিবার, মানসিক অবসাদে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করলেন রিপন।
প্রৌঢ় রিপন হালদার চুঁচুড়ার রবীন্দ্র নগরের বাসিন্দা। তিনি আগে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। মহারাষ্ট্র থেকে ভালো উর্পাজন করতেন তিনি। কাপড়ের এই ব্যবসা থেকেই একটু একটু করে টাকা জমিয়েছিলেন তিনি। রিপনের পরিচয় ছিল গুজরাতে তিন ব্যবসায়ীর সঙ্গে। এই সুবাদেই, ২০২১ সালে সুপারী ব্যবসায় টাকা ঢালেন তিনি। এখান থেকেই সৃষ্টি হল সমস্যা। প্রথম প্রথম ভালো ব্যবহার করলেও পরে আর ব্যবসায়ীদের থেকে সেই আচরণ পাননি প্রৌঢ়। পরে ব্যবসা থেকে রিটার্ন না পেয়ে টাকা ফেরত চাইতে থাকেন তিনি। কিন্তু সেই টাকা ফেরত পাননি। ফলে মানসিক অবসাদে তিনি ভুগতে থাকেন।
গতকাল পোলবার মহেশপুরে সুপারি কারখানার সামনে কীটনাশক খান তিনি। দ্রুত তাকে চুঁচুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাকে সেখান থেকে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়। সেখানেই গতকাল রাতে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে যে তিন ব্যবসায়ীকে টাকা দিয়েছিলেন তাদের নাম বলে যান প্রৌঢ়। ঘটনাস্থলে কান্নায় ভেঙে পড়েন রিপনের পরিবার।
প্রৌঢ়ের স্ত্রী মুক্তি হালদার বলেন, 'দুই কোটি টাকা নেওয়ার পর না ব্যবসা দিয়েছে, না টাকা ফেরত দিয়েছে। আমাদের নিঃস্ব করে ছেড়েছে। ভবানীপুরের ফ্ল্যাটে গিয়েছি আমরা। এমনকি অফিসেও গিয়েছি একাধিকবার কিন্তু টাকা দেয়নি তারা। আমরা সঠিক বিচার চাই। আমরা শাস্তি চাই।'
স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান ও সুপারি ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ বিশ্বাস বলেন, 'আমরা ঘটনাটা জানতাম। বেশি লাভের প্রলোভন দেখিয়ে টাকা নিয়েছিল। অনেকবার বলেছিলাম টাকা ফেরত দেওয়ায় জন্য কিন্তু সেটা দেয়নি। এখন যদি প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা না নেয় পরিবারটা ভেসে যাবে। আমরা থানায় এফআইআর করব।'
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
