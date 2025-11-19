English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Burdwan News: নেশার ঘোরে মদ ভেবে অ্যাসিড ঢাললেন গলায়! বেঘোরে মৃত্যু... মর্মান্তিক...

Burdwan News: অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিস।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 19, 2025, 11:43 PM IST
পার্থ চৌধুরী: নেশার ঘোরে ভেবেছিলেন মদ, কিন্তু আসলে ছিল অ্যাসিড! গলায় ঢালতেই মৃত্যুর কোল ঢলে পড়লেন এক ব্যক্তি। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম লক্ষ্মণ মল্লিক রায়। বাড়ি,  আউশগ্রাম থানার বড়া গ্রামে। মদ খেতেন রোজই। সোমবার বিকেলেও যথারীতি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। তখনই নজরে পড়ে, বাড়ি  থেকে কিছুটা দূরে রাস্তায় পড়ে রয়েছে একটি বিয়ারের বোতল। নেশার ঘোরে লক্ষণ ভেবেছিলেন, বোতল হয়তো মদই আছে।  নেশার ঘোরে সেই বোতলের থাকা অ্যাসিড খেয়ে ফেলেন। এরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন লক্ষণ।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় লক্ষণকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়  বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মৃত্যু হয় তাঁর। অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করেছে পুলিস।

