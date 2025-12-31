SIR Death Hooghly: এক স্বপনের শুনানিতে অন্য স্বপনকে ডাক! হুগলিতে BLO-র ফোন পেয়েই আত্মঘাতী যুবক...

SIR Death Hooghly: এক স্বপনের শুনানিতে অন্য স্বপনকে ডাক! হুগলিতে BLO-র ফোন পেয়েই আত্মঘাতী যুবক...
SIR Death স্ত্রীর দাবি, 'ভোটার কার্ড ছাড়া আমার স্বামীর আর কোনও কাগজ ছিল না। BLO ফোন করে শুনানিতে যেতে বলেছিল। কাগজ নিয়ে আতঙ্কে ছিল। আমার সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মহত্য়া করেছে'।
বিধান সরকার: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ চলে যাবে নাতো? SIR-র শুনানি ডাক পাওয়ার পরই আত্মঘাতী যুবক! এবার হুগলির সপ্তগ্রাম।
স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃতের নাম স্বপন বাগদি। সপ্তগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তিসবিঘা এলাকায় বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ভোট দিতেন ওই অঞ্চলেরই ৭৮ নম্বর বুথে। গতকাল, মঙ্গলবার রাতে নিজের বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন স্বপন। স্ত্রীর দাবি, 'ভোটার কার্ড ছাড়া আমার স্বামীর আর কোনও কাগজ ছিল না। BLO ফোন করে শুনানিতে যেতে বলেছিল। কাগজ নিয়ে আতঙ্কে ছিল। আমার সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মহত্য়া করেছে'।
খবর পেয়ে মৃতের বাড়িতে যায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক, জেলা পরিষদের সদস্য মানস মজুমদার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই পরিবার নিয়ে রেললাইনে ধারে বসবাস করতেন স্বপন। কিন্তু সেই অর্থে কোনও কাগজ নেই তাদের। BLO ফোন করে শুনানিতে যেতে বলেছিল। বাড়িতে এসে নোটিশও দিয়ে দিয়ে যায়নি'। তাঁর দাবি, অন্য এক স্বপন বাগদিকে নোটিশ দিয়েছিল। গতকাল মঙ্গলবার তাঁর শুনানি ছিল। কিন্তু বিডিও অফিসে কাগজ মিলছে না দেখে তিসবিঘার স্বপন করে ফোন করে BLO'।
এদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে আবার শুনানি-আতঙ্কে এবার আত্মঘাতী অবসরপ্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী! নাম, বিমল শী। রামনগর থানার সাদি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি করতেন বছর পঁচাত্তরের ওই বৃদ্ধের। পরিবারের লোকেদের দাবি, SIR-এ শুনানির নোটিশ পেয়েছিলেন বিমল। আগামী শুক্রবারই ছিল শুনানি। ছেলের বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শুনানি নিয়ে মানসিক চাপে ছিলেন বারা। সেই আতঙ্কেই গতকাল সোমবার গভীর রাতে আত্মহত্যা করেন।
পুরুলিয়ায় শুনানির দিনেই রেললাইনে পাওয়া গিয়েছে এক আদিবাসী বৃদ্ধের দেহ। মৃতের নাম, দুর্জন মাঝি। বাড়ি, পুরুলিয়ার পাড়া ব্লকের চৌতালা গ্রামে। পরিবারের দাবি, SIR-র পর খসড়া ভোটার তালিকায় নাম ছিল না বিরাশের বছরের ওই বৃদ্ধের। শুনানিতে ডাকা হয়েছিল তাঁকে। গতকাল, সোমবারই ছিল শুনানি। কিন্তু তার আগেই সাতসকালে গ্রামের পাশেই রেললাইনে পাওয়া যায় দুর্জনের দেহ। আতঙ্কে আত্মহত্য়া করেছেন বলে অভিযোগ।
SIR-র শুনানির আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ ওঠেছে হাওড়ার আমতায়ও। মৃতের নাম, শেখ জামাত আলি। আমতার সাবসীট গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রাহ্মণ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। আজ, সোমবার ভোররাতে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় বছর বাষট্টির ওই প্রৌঢ়ের। পরিবারের দাবি, ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় নাম ছিল জামাতের। গতকাল, রবিবারই শুনানির নোটিশ আসে। শুনানি ছিল বছরের শেষদিন, ৩১ ডিসেম্বর। টেনশনেই হার্ট অ্যাটাক বলে অভিযোগ।
গত শনিবার থেকে চলছে SIR-র শুনানি। প্রথম দফায় ডাকা হচ্ছে মূলত 'ম্যাপিং'য়ের বাইরে থাকা ভোটারদের। কিন্তু এই প্রক্রিয়াতেও অব্যবস্থার অভিযোগ ওঠেছে। বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষদের লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এমনকী, অ্যাম্বুল্যান্সে চেপে হিয়ারিংয়ে যেতে দেখা গিয়েছে ভোটারদের। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিরাকোলে SIR-র শুনানি পরিদর্শনে গিয়ে তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় কমিশনের রোল অবজার্ভার সি মুরুগানকে।
