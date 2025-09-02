Howrah News: লোন শোধ না করেই প্রয়াত স্ত্রী, পাওনাদারদের গালিগালাজে শেষে স্বামীও...

Howrah News: লোন শোধ না করেই প্রয়াত স্ত্রী, পাওনাদারদের গালিগালাজে শেষে স্বামীও...
হাওড়ায় ফের ঋণের দায়ে আত্মহত্যা? বাড়িতে থেকে উদ্ধার হল ভ্যান চালকের ঝুলন্ত দেহ। এলাকায় শোকের ছায়া। তদন্তে পুলিস। এবার জগত্বল্লবপুর।
স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃতের নাম কার্তিক পাত্র। বাড়ি, জগত্বল্লভপুরে মধ্য সন্তোষপুর এলাকায়। কার্তিক পেশায় ভ্যান চালক। স্ত্রী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত ছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে ব্য়াংক থেকে গ্রুপ লোন নিয়েছিলেন সেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য়রা। বছর পাঁচেক আগে প্রয়াত হন স্ত্রী। তারপর থেকে নাকি ঋণ শোধ করতে পারছিলেন না কার্তিক!
এদিকে ব্যাংক থেকে চাপ আসছিল। স্ত্রীর করা লোন কার্তিককেই শোধ করতে বলছিলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। পরিবারের লোকেরা দাবি, আজ, মঙ্গলবার বাড়িতে এসে ওই ভ্যান চালক অশালীন ভাষায় গালিগালাজ ও অপমান করেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। এমনকী, ভ্যানটিকে খুঁটির সঙ্গে তালা ছাবি গিয়ে আটকে রাখেন! এরপর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন কার্তিক।
এর আগে, হাওড়ার জগাছা হাটপুকুর এলাকায় একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল স্বামী, স্ত্রী ও তাঁদের একমাত্র ছেলের দেহ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, প্রচুর টাকার ঋণ শোধ করতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছেন তাঁরা।
