North Bengal Flood:  নিখোঁজ যুবকের বাড়িতে প্রতিনিধিদল পাঠালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বললেন ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা তৃণমূল পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ। ওই যুবককে দ্রুত উদ্ধারের আশ্বাস দেন তিনি।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 5, 2025, 10:41 PM IST
North Bengal Flood: 'খুব বৃষ্টি হচ্ছে', বাবা-মায়ের সঙ্গে শেষকথা! দার্জিলিংয়ে নিখোঁজ ডায়মন্ড হারবারের যুবক....

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক রাতের বৃষ্টিতে তছনছ উত্তরবঙ্গ। বৃষ্টি, ধসে মৃত্যুমিছিল! দার্জিলিংয়ের কাজ করতে গিয়ে ডায়মন্ড হারবারের যুবক। ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে উদ্বেগে পরিবারের লোকেরা। বাড়িতে প্রতিনিধি দল পাঠালেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরও পড়ুন:  North Bengal Flood: উত্তরবঙ্গে দুর্যোগে মৃত্যুমিছিল! শোকপ্রকাশ মোদী-শাহের...

স্থানীয় সূত্রে খবর, নিখোঁজ যুবকের নাম হিমাদ্রি পুরকাইত। বাড়ি, পারুলিয়া কোস্টাল থানার দক্ষিণ কামারপোল গ্রামে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্য়ালয়ে  সমাজতত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন তিনি। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, ঘোরার নেশা ছিল খুব। সেপ্টেম্বরে দার্জিলিংয়ে সোনাদায় কাজ করতে যায় হিমাদ্রি।  গতকাল, শনিবার রাতে শেষবার ফোনে বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা হয়। 

ওই.যুবক জানান, 'বৃষ্টি হচ্ছে। খাওয়াদাওয়া হয়েছে'। ছেলেকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেন হিমাদ্রির বাবা-মা। এরপর আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। রাতেই হিমাদ্রির বাড়িতে প্রতিনিধিদল পাঠান ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন  ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা তৃণমূল পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ। ওই যুবককে দ্রুত উদ্ধারের আশ্বাস দেন তিনি।

এদিকে আগামীকাল, সোমবার উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিস্থিতি নজরদারিতে ও পর্যটকদের সাহায্যার্থে নবান্নে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম।  রোহিণী ও শিলিগুড়িতে হেল্প ডেস্ক।  জেনে নিন নাম্বারগুলি- +91 33-22143526, +91 33-22535185। টোল ফ্রি নাম্বার- +91 86979 81070। পর্যটকদের সাহায্যার্থে হটলাইন চালু করেছে দার্জিলিং পুলিসও। দার্জিলিং পুলিসের তরফে এক্স-হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে। 

আরও পড়ুন:  Trains in North Bengal: উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের জেরে বদলে গেল বহু ট্রেনের রুট ও সময়! জেনে নিন ট্রেনের নতুন শিডিউল এবং নয়া পথ, না-হলেই...

