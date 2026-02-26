Kalyani JNM Hospital: ৩ দিন ধরে বন্ধ দরজা, হস্টেলের ঘরেই পচাগলা দেহ! কল্যাণীর JNM হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু....

Kalyani JNM Hospital: ৩ দিন ধরে বন্ধ দরজা, হস্টেলের ঘরেই পচাগলা দেহ! কল্যাণীর JNM হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু....
Kalyani JNM Hospital: Kalyani JNM Hospital: জানা গিয়েছে, মৃতের নাম পুলক হালদার। বাড়ি, ডায়মন্ড হারবারে। এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের পড়ুয়া ছিলেন পুলক। থাকতেব কলেজের বয়েজে হস্টেলে।
অয়ন শর্মা: কল্যাণীর JNM হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু। হস্টেলের ঘরে পাওয়া গেল পচাগলা দেহ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস।
জানা গিয়েছে, মৃতের নাম পুলক হালদার। বাড়ি, ডায়মন্ড হারবারে। এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের পড়ুয়া ছিলেন পুলক। থাকতেব কলেজের বয়েজে হস্টেলে। হস্টেলের ঘরেই মিলল পুলকের দেহ। দেহে পচন ধরে গিয়েছে। কীভাবে মৃত্যু? তা স্পষ্ট নয়। তবে গত তিন ধরে ঘরটি বন্ধ ছিল বলে খবর।
আজ, বৃহস্পতিবার সকালে দুর্গন্ধ বেরোতে দেখে সন্দেহ হয় অন্য পড়য়াদের। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিস এসে ঘরের দরজা ভেঙে ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে হস্টেলে পৌঁছন JNM হাসপাতালে সুপার।
এর আগে, দুর্গাপুরে কিউ সিটি মেডিক্যাল কলেজের হস্টেল থেকে উদ্ধার হয়েছিল ডাক্তার পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম লাবণ্য প্রতাপ। ডাক্তারির প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন বিহারের পাটনার বাসিন্দা ওই যুবক। ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছিল।
ছেলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দুর্গাপুরে আসেন লাবণ্য়ের বাবা অনিল কুমার ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।অনিল বাবুর বক্তব্য, 'ছেলেকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু ও ধরেনি। তারপর ওর বন্ধুদের ফোন করে জানতে পারি। ছেলে প্রথম বর্ষের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করে। ছেলে আমার স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু ও বলত যে কলেজের শিক্ষকরা পড়ুয়াদের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করত না। লিখিত পরীক্ষায় ৫০ পাচ্ছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় অথচ ৫ নম্বর পাচ্ছে।'
পুলিস সূত্রে খবর, লাবণ্য মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর আগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আসে, ময়নাতদন্তের জন্য দেহ আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
