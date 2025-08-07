Bengal Migrant Labour: বাংলা বলে বিরাট বিপদে বজবজের সোমা, 'বাংলাদেশি' তকমায় মুম্বইয়ে...

Bengal Migrant Labour: বাংলা বলে বিরাট বিপদে বজবজের সোমা, 'বাংলাদেশি' তকমায় মুম্বইয়ে...
Bengal Migrant Labour কাগজপত্র দেখিয়ে লাভ নেই! মুম্বইয়ে বাংলা কথা বলতেই বজবজের সোমাকে আটক করল পুলিস। পুলিসের সন্দেহ, সে নাকি 'বাংলাদেশি' !
অশোক মান্না: বাংলায় কথা বললেই বিপদ। বাংলাদেশী ভেবে এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করল পুলিস। কাগজপত্র দেখিয়েও কোনও লাভ হল বনা!এবার মুম্বইয়ে।
স্থানীয় সূত্রে খবর. দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজের উত্তর রায়পুরের বাসিন্দা জাহির জামাদার। তিনি বটেই, পূর্ব পুরুষদের জন্ম কলকাতায়। বজবজেই আদি বাড়ি। বছর তিনেক আগে দুই ছেলে ও বউমা নিয়ে মুম্বইয়ে কাজে গিয়েছিলেন জাহির। দিন কয়েক আগে অবশ্য় ছেলে-বউমাদের নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি।
এদিকে জাহিরের স্ত্রী সোমা এখন মুম্বইয়ে। নিজের বোনের বাড়িতে রয়েছেন তিনি। পরিবারে লোকেদের দাবি, গতকাল গতকাল বুধবার রাতে মুম্বইয়ে বাস টার্মিনাসে কাছে দাঁড়িয়ে বাংলায় কথা বলছিলেন সোমা। তাঁকে নাকি বাংলাদেশে সন্দেহে আটক করেছে পুলিস! এরপর দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। কুড়ি ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও সোমা ছাড়া পাননি বলে অভিযোগ। কাগজপত্র দেখানোর পরেও মুম্বইয়ের ভাসি চেক পোস্টে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে।
এদিকে হরিয়ানা পানিপথে বাংলাদেশে সন্দেহে পুলিসি হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের সাব্বির আলমকে। অভিযোগ, বাংলাদেশি তকমা দিয়ে তাঁকে আটক করে হাত বেঁধে বেধড়ক মারধর করে পুলিস, মুখে গরম জল ঢালে এবং তাঁর দু’টি পা ভেঙে দেয়।
