Bengal Migrant Labour:  মুম্বই থেকে কোনওমতে নলহাটির বাড়িতে ফিরলেন পেশায় রাজমিস্ত্রি রাহুল সিং। মায়ের অভিযোগ, 'আমাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ। তাই ছেলেকে বাইরে কাজে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে তার ওপর এমন নির্যাতন হবে, কল্পনাও করিনি'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 13, 2025, 04:09 PM IST
Bengal Migrant Labour: বাঙালি বলে কান কেটে শাস্তি বিজেপিশাসিত মহারাষ্ট্রে! অবিশ্বাস্য নির্যাতনের বীরভূমের পরিযায়ীর...

প্রসেনজিত্‍ মালাকার: ভিনরাজ্য়ে ফের 'আক্রান্ত' বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক। স্রেফ মারধরই নয়, এবার কাটা গেল দুটি কানও! দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন পরিবারের লোকেরা। চাঞ্চল্য বীরভূমের নলহাটিতে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, নলহাটি  পুরসভার  ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাহুল সিং। পেশায় তিনি রাজমিস্ত্রি। জীবিকার সন্ধানে মুম্বইয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কাজ পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ি ফেরার আগে যখন মালিকের কাছে পাওনা টাকা চাইতে যান রাহুল, তখন তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকী, দুটি কানও কেটে নেওয়া হয়! পরিবারের দাবি, একটি কান পুরোপুরি, আর একটির প্রায় অর্ধেক। গুরুতর আঘাত লেগেছে মুখের বিভিন্ন জায়গায়।

মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিত্‍সা হয় রাহুলের। সোমবার নলহাটির বাড়িতে ফিরেছেন তিনি। ছেলের এমন অবস্থায় দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের  সদস্যরা। মায়ের অভিযোগ, 'আমাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ। তাই ছেলেকে বাইরে কাজে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে তার ওপর এমন নির্যাতন হবে, কল্পনাও করিনি'।  

এর আগে, মুম্বইয়েই বাংলা কথা বলে বিপদে পড়েছিলেন এ রাজ্যের এক পরিযায়ী শ্রমিক। বাংলাদেশী ভেবে বজবজের সোমা জমাদারকে আটক করেছিল পুলিস। পরিবারের লোকেদের দাবি, কাগজপত্র দেখিয়েও কোনও লাভ হয়নি।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Bengalmigrant workerTORTUREMumbai
