Bengal Migrant Labour: বাঙালি বলে কান কেটে শাস্তি বিজেপিশাসিত মহারাষ্ট্রে! অবিশ্বাস্য নির্যাতনের বীরভূমের পরিযায়ীর...

Bengal Migrant Labour: বাঙালি বলে কান কেটে শাস্তি বিজেপিশাসিত মহারাষ্ট্রে! অবিশ্বাস্য নির্যাতনের বীরভূমের পরিযায়ীর...
Bengal Migrant Labour: মুম্বই থেকে কোনওমতে নলহাটির বাড়িতে ফিরলেন পেশায় রাজমিস্ত্রি রাহুল সিং। মায়ের অভিযোগ, 'আমাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ। তাই ছেলেকে বাইরে কাজে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে তার ওপর এমন নির্যাতন হবে, কল্পনাও করিনি'।
প্রসেনজিত্ মালাকার: ভিনরাজ্য়ে ফের 'আক্রান্ত' বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক। স্রেফ মারধরই নয়, এবার কাটা গেল দুটি কানও! দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন পরিবারের লোকেরা। চাঞ্চল্য বীরভূমের নলহাটিতে।
আরও পড়ুন: Usti shocking incident: ভাতৃহন্তা! যুবতী বউদিকে দাদার অত্যাচার থেকে বাঁচাতে বাঁশ দিয়ে... রক্তাক্ত দাম্পত্য...
স্থানীয় সূত্রে খবর, নলহাটি পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাহুল সিং। পেশায় তিনি রাজমিস্ত্রি। জীবিকার সন্ধানে মুম্বইয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কাজ পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ি ফেরার আগে যখন মালিকের কাছে পাওনা টাকা চাইতে যান রাহুল, তখন তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকী, দুটি কানও কেটে নেওয়া হয়! পরিবারের দাবি, একটি কান পুরোপুরি, আর একটির প্রায় অর্ধেক। গুরুতর আঘাত লেগেছে মুখের বিভিন্ন জায়গায়।
মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিত্সা হয় রাহুলের। সোমবার নলহাটির বাড়িতে ফিরেছেন তিনি। ছেলের এমন অবস্থায় দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। মায়ের অভিযোগ, 'আমাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ। তাই ছেলেকে বাইরে কাজে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে তার ওপর এমন নির্যাতন হবে, কল্পনাও করিনি'।
এর আগে, মুম্বইয়েই বাংলা কথা বলে বিপদে পড়েছিলেন এ রাজ্যের এক পরিযায়ী শ্রমিক। বাংলাদেশী ভেবে বজবজের সোমা জমাদারকে আটক করেছিল পুলিস। পরিবারের লোকেদের দাবি, কাগজপত্র দেখিয়েও কোনও লাভ হয়নি।
আরও পড়ুন: Digha Jagannath Temple: 'স্বয়ং ভগবানের আশীর্বাদ', জন্মাষ্টমীর আগেই দিঘা জগন্নাথ মন্দিরে 'অলৌকিক' ঘটনা...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)