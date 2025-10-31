Migrant Worker Death: ভিনরাজ্যে ভয়াবহ মৃত্যু বাংলার পরিয়ায়ী শ্রমিকের! রেললাইনের ধারে...

Migrant Worker Death: ভিনরাজ্যে ভয়াবহ মৃত্যু বাংলার পরিয়ায়ী শ্রমিকের! রেললাইনের ধারে...
Migrant Worker Death: বীরভূমের নানুরের বড়াগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন বছর আঠেরোর ম দুধ কুমার বাগদি। বুধবার রুটি কারখানার কাজ করার জন্য বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। কিন্তু গন্তব্যে আর পৌঁছতেই পারেননি।
প্রসেনজিত্ মালাকার: ফের ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্য়ু। এবার অন্ধ্রপ্রদেশে। রেললাইনের পাশে পাওয়া গেল ক্ষতবিক্ষত দেহ। শোকের ছায়া বীরভূমের নানুরে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম দুধ কুমার বাগদি। বাড়ি, নানুরের বড়াগ্রামে। বাংলা বাড়ি প্রকল্পের ঘর পেয়েছিলেন তিনি। সেই বাড়ি আরও বড় করার ইচ্ছা ছিল। বুধবার রুটি কারখানার কাজ করার জন্য বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওনা দেন দুধকুমার। কিন্তু গন্তব্যে আর পৌঁছতেই পারেননি। গতকাল, বৃহস্পতিবার অন্ধপ্রদেশের রেললাইন ধার থেকে উদ্ধার হয় বছর আঠেরোর ওই যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ। চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।
আজ, শুক্রবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। তাঁর আশঙ্কা, বাংলার কথা বলার জন্য খুন করা হতে পার দুধকুমারকে। তিনি বলেন, 'কীভাবে মারা গিয়েছে, 'আমরা খতিয়ে দেখব। বাংলাভাষী শ্রমিকদের ওপর এভাবে আক্রমণ বরদাস্ত করা হবে। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দলের জেলা নেতৃত্বকেও জানানো হয়েছে'।
এদিতকে গুজরাতে কাজ করতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ গিয়েছে বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিকের। নাম, মশিয়ার বিশ্বাস। নদিয়ার মোল্লা বেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুরুম বেরিয়ার গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ছিলেন তিনি। মোদীর রাজ্যে একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে কাজ করতেন পেশায় রাজমিস্ত্রি ওই যুবক। ১৬ অক্টোবর সেই বহুতলে থেকেই নিচে পড়ে যান মাশিয়ার। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।
