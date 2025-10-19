Migrant Worker Death: ভিনরাজ্যে বেঘোরে মৃত্যু বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের! গুজরাতে কাজ করতে গিয়ে...

Migrant Worker Death: ভিনরাজ্যে বেঘোরে মৃত্যু বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের! গুজরাতে কাজ করতে গিয়ে...
Migrant Worker Death: স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম মশিয়ার বিশ্বাস। বাড়ি, হরিণঘাটার মোল্লা বেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুরুম বেরিয়ার গ্রামে। পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন তিনি।
বিশ্বজিত্ মিত্র: ভিনরাজ্যে বেঘোরে মৃত্যু বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের! বাড়িতে মৃতদেহ পৌঁছতে কান্না ভেঙে পড়লেন পরিবারের লোকেরা। শোকের ছায়া নদিয়ার হরিণঘাটায়।
আরও পড়ুন: Suvendu Adhikari: 'আমার ক্ষমতা থাকলে....' বাংলার রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিতে বিস্ফোরক শুভেন্দু....
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম মশিয়ার বিশ্বাস। হরিণঘাটার মোল্লা বেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুরুম বেরিয়ার গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ছিলেন। পেশায় রাজমিস্ত্রি ওই যুবকে গুজরাতে পাড়ি দিয়েছিলেন মাস দু'য়েক আগে। মোদীর রাজ্যে একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে কাজ করতেন তিনি। গত বৃহস্পতিহবার ১৬ অক্টোবর সেই বহুতলেরই নিচে পড়ে যান মাশিয়ার। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। যেদিন দুর্ঘটনা ঘটে, সেদিনই ফোনে ছেলের মৃত্যুসংবাদ পান মশিয়ার পরিবারের লোকেরা। আজ, শনিবার গুজরাত থেকে মৃতদেহ এসে পৌঁছয় হরিণঘাটার বাড়িতে।
এর আগে, পুণেতে রহস্যজনকভাবে মৃ্ত্যু হয়েছিল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকে। মৃতের নাম দীপু দাস। বাড়ি, জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি ফালাকাটা গোকুলভিটা গ্রামে। স্রেফ পুনেতে নয়, বিভিন্ন রাজ্যেই পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন তিনি। বহুতলের ছাদ থেকে পড়েই দীপুর মৃত্যু হয়েছে খবর। পরিবার লোকেদের অবশ্য দাবি, দুর্ঘটনা নয়, বরং এটা খুন।
আরও পড়ুন: kalipuja 2025: বেড়া বেঁধে দিতে এসেছিলেন মা কালী স্বয়ং! তারপর থেকে সাধক রামপ্রসাদের পুণ্যপুজোর বিভায় উদ্ভাসিত হালিশহর...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)