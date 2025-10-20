KaliPujo 2025: দেদার বিকোচ্ছে 'নিষিদ্ধ বাজি'! চকোলেট বোমা ফাটাতে গিয়েই কিশোর.. ভয়ংকর দুর্ঘটনা...

KaliPujo 2025: দেদার বিকোচ্ছে 'নিষিদ্ধ বাজি'! চকোলেট বোমা ফাটাতে গিয়েই কিশোর.. ভয়ংকর দুর্ঘটনা...
KaliPujo 2025: কালীপুজোর আনন্দ বদলে গেল বিষাদে! কিশোরের বাঁ হাতেই ফেটে গেল চকোলেট বোমা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি সে।
প্রসেনজিত্ সরদার: কালীপুজোর আনন্দে নিমেষে বদলে গেল বিষাদে। চকোলেট বোমা ফাটাতে গিয়ে গুরুতর জখম বছর দশেকের এক কিশোর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি সে। ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটল সুন্দরনের কোষ্টাল থানা এলাকায়।
স্থানীয় সূত্রে খবর, সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রাম বড় মোল্লাখালি। সেই গ্রামেরই কামারপাড়ার বাসিন্দা দলুই পরিবার। আজ, সোমবার কালীপুজো। সকাল থেকে চকোলেট বোমা ফাটাচ্ছিল দলুই পরিবারে বছর দশেকের এক কিশোর। হঠাত্ বোমা ফেটে যায় তার বাঁ হাতে! ঝলসে যায় হাতটি। তৈরি হয় গভীর ক্ষত!
গুরুতর জখম অবস্থায় কিশোরকে প্রথমে স্থানীয় মোল্লাখালি হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের লোকেরা। এরপর অবস্থার অবনতি হলে, তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। এখন সেখানেই চিকিত্সা চলছে। তবে শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই জানা গিয়েছে।
এদিকে খাতায়-কলমে কালীপুজো শব্দবাজি নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র গ্রিন বাজি ফাটানোর অনুমতি দিয়েছে পুলিস। তাও আবার প্রশাসন অনুমোদিত! গ্রিন স্টিকার মার্ক না থাকলে পুলিস বাজি বাজেয়াপ্ত সহ আনুষঙ্গিক সমস্ত রকম আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে। সোমবার কালীপুজোর দিন ২০ অক্টোবর রাত ৮ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত দু ঘণ্টা সময় ধার্য হয়েছে।
