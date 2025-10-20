English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

KaliPujo 2025: দেদার বিকোচ্ছে 'নিষিদ্ধ বাজি'! চকোলেট বোমা ফাটাতে গিয়েই কিশোর.. ভয়ংকর দুর্ঘটনা...

KaliPujo 2025: কালীপুজোর আনন্দ বদলে গেল বিষাদে! কিশোরের  বাঁ হাতেই ফেটে গেল চকোলেট বোমা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি সে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 20, 2025, 07:29 PM IST
KaliPujo 2025: দেদার বিকোচ্ছে 'নিষিদ্ধ বাজি'! চকোলেট বোমা ফাটাতে গিয়েই কিশোর.. ভয়ংকর দুর্ঘটনা...

প্রসেনজিত্‍ সরদার: কালীপুজোর আনন্দে নিমেষে বদলে গেল বিষাদে।  চকোলেট বোমা ফাটাতে গিয়ে গুরুতর জখম বছর দশেকের এক কিশোর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি সে। ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটল সুন্দরনের কোষ্টাল থানা এলাকায়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Anubrata Mondal's Kali Puja: Picture: আকাশছোঁয়া বাজারদর, তো? অনুব্রতর কালী সেজেছেন ৬০০ ভরি সোনার গয়নায়...

স্থানীয় সূত্রে খবর,  সুন্দরবন কোষ্টাল থানার  অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রাম  বড় মোল্লাখালি। সেই গ্রামেরই কামারপাড়ার বাসিন্দা দলুই পরিবার। আজ, সোমবার কালীপুজো। সকাল থেকে চকোলেট বোমা ফাটাচ্ছিল দলুই পরিবারে বছর দশেকের এক কিশোর। হঠাত্‍ বোমা ফেটে যায় তার বাঁ হাতে! ঝলসে যায় হাতটি। তৈরি হয় গভীর ক্ষত! 

গুরুতর জখম অবস্থায় কিশোরকে প্রথমে  স্থানীয় মোল্লাখালি হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের লোকেরা। এরপর অবস্থার অবনতি হলে, তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। এখন সেখানেই চিকিত্‍সা চলছে। তবে শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই জানা গিয়েছে।

এদিকে খাতায়-কলমে কালীপুজো শব্দবাজি নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র গ্রিন বাজি ফাটানোর অনুমতি দিয়েছে পুলিস। তাও আবার প্রশাসন অনুমোদিত!  গ্রিন স্টিকার মার্ক না থাকলে পুলিস বাজি বাজেয়াপ্ত সহ আনুষঙ্গিক সমস্ত রকম আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে। সোমবার কালীপুজোর দিন ২০ অক্টোবর রাত ৮ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত দু ঘণ্টা সময় ধার্য হয়েছে।

আরও পড়ুন:  Kali Puja 2025: ক্ষ্যাপা ছেলের দেবী ক্ষেপীমা, মা ক্ষেপীর কাছে মানত করলে নাকি...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Kalipujo 2025accidentSunderbon
পরবর্তী
খবর

Kali Puja 2025: ক্ষ্যাপা ছেলের দেবী ক্ষেপীমা, মা ক্ষেপীর কাছে মানত করলে নাকি...
.

পরবর্তী খবর

Bengaluru Shocker: লাগাতার সিনিয়রের হেনস্থা জুনিয়রকে! পিজি হস্টেলেই BBA ছাত্রী ১৯-র 'ব্...