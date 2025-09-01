Burdwan News: ভয়ংকর জেদ! আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে না পেরে শেষে ক্লাস ফাইভের ছাত্র... দিদির ওড়না দিয়ে...

Burdwan News: ভয়ংকর জেদ! আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে না পেরে শেষে ক্লাস ফাইভের ছাত্র... দিদির ওড়না দিয়ে...
Burdwan News: মেমারি থানার উত্তর রাধাকান্তপুরের বাসিন্দা ছিল প্রসূন মালিক। বয়স মোটে ১১ বছর। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে গলা ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে। পরে হাসপাতালে মৃত্যু।
পার্থ চৌধুরী: আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে বাধা। অভিমানে আত্মঘাতী ক্লাস ফাইভের ছাত্র! হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে।
আরও পড়ুন: Lover killed girlfriend: যুবক শামিমের অত্যাচারের চিহ্ন যৌ*না*ঙ্গে, নৃশংস খু*ন নাবালিকা! মালদার মনস্টার...
পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম প্রসূন মালিক। বয়স মোটে ১১ বছর। বাড়ি, মেমারি থানার উত্তর রাধাকান্তপুরে। পরিবারের লোকের দাবি, গত কয়েক দিন ঘরেই ছে,আত্মীয়র বাড়ি যাওয়ার রীতিমতো জেদ করছিল প্রসূন। কিন্তু তাতে আপত্তি করেছিলেন ঠাকুমা। রবিবার বাড়িতে কেউ ছিল না। সেই সুযোগে দিদির ওড়না দিয়ে গলা ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্য়ার চেষ্টা করে ক্লাস ফাইভের পড়ুয়া।
শেষে ঘটনার নজরে পড়ে যায় পরিবারের লোকেদের। দ্রুত ছেলেকে মেমারী হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা। এরপর শাারীরিক অবস্থায় অবনতি হলে, তাকে স্থানান্তরিত করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। রাতেই মৃত্যু হয় প্রসূনের। মৃতের বাবা দীপু মালিক জানান, 'প্রথমে মায়ের অনুরোধ মেনে নিয়েছিল। পরে আবার হঠাৎই অভিমানী হয়ে পড়ে। মা গোবর কুড়িয়ে আনতে গিয়েছিল। সেই ফাঁকেই গলায় দড়ি দেয়'।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
আরও পড়ুন: Suri School: এ কেমন শাস্তি! প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়াকে প্রধানশিক্ষিকাই... ভাইরাল ভিডিয়োয় শোরগোল...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)