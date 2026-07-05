/বারোর কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন! গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু, অগ্নিগর্ভ বারুইপুর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বারো বছরের কিশোরী ধর্ষণ করে খুন? বাড়ির কাছেই পুকুরে পাওয়া গেল দেহ। গণপিটুনিতে মৃত্যু যুবকের মৃত্যু। রেল ও পথ অবরোধ। অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর। মৃত কিশোরীর বাার সঙ্গে ফোন কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তাঁকে ভবানীভবনে যেতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
বারুইপুর থানার ধপধপি ২ পঞ্চায়েতের সূর্যপুর হাট এলাকার ঘটনা। পরিবারের সূত্রে খবর, গতকাল শনিবার বিকেল চারটে থেকে নিখোঁজ ছিল ওই কিশোরী। খাবার কেনার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। আজ, রবিরা বাড়ির কাছেই একটি পুকুর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এরপরই পরিস্থিতি রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।
দেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পথ অবরোধ করেন তাঁরা। অবরোধ সর্যপুর স্টেশনেও। বন্ধ হয়ে যায় শিয়ালদহ-নামাখানা লাইনে ট্রেন চলাচল। শুধু তাই নয়, বিক্ষোভ চলাকালীন এক যুবকে পিছিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।
পরিবারের দাবি, ওই কিশোরীকে তুলে নিয়ে দিয়েছিল চার যুবক। তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তাকে। শেষপর্যন্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। বেলা ১২ নাগাদ পুলিস দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। এলাকায় মোতায়েন বিশাল পুলিসবাহিনী। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আটক ২।
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