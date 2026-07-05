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বারোর কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন! গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু, অগ্নিগর্ভ বারুইপুর

Baruipur Incident:  মৃত কিশোরীর বাার সঙ্গে ফোন কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তাঁকে ভবানীভবনে যেতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 05, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:32 PM IST
বারোর কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন! গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু, অগ্নিগর্ভ বারুইপুর
Image Credit: অগ্নিগর্ভ বারুইপুরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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