Midnapore news: প্রতিবাদে পথ অবরোধ করেন বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রণক্ষেত্রের চেহারা নিল পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 21, 2025, 06:22 PM IST
Midnapore news: ছাদের গা ঘেঁষে হাইটেনশন লাইন, শীতের বেলায় রোদ পোহাতে গিয়ে ৩৩০০০ ভোল্টের শক খেল সেভেনে পড়া মেয়ে...

চম্পক দত্ত: সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা। শীতের সকালে বই নিয়ে পড়তে উঠেছিল ছাদে। ৩৩ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারে ঝলসে গেল ক্লাস সেভেন ছাত্রী! প্রতিবাদে পথ অবরোধ করেন বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রণক্ষেত্রের চেহারা নিল পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই ছাত্রীর নাম আলিয়া খাতুন। বাড়ি,  চন্দ্রকোনা পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বড়বাজার এলাকায়। আজ, শুক্রবার সকালে বাড়ির ছাদে পড়তে বসেছিল সে। আর সেটাই কাল হল। ছাদের একদম পাশ দিয়েই চলে গিয়েছে ৩৩ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তার। কিন্তু ছাদের ওইদিকটাতেই আবার রোদও পড়েছে। সেখানে বসতে দিয়েই বিদ্যুতে তার ঝলসে যায় আলিয়া।

এদিকে বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। আলিয়াকে উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে। এরপর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।  ঘটবনার পর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তার সরানোর দাবিতে বিদ্যুত্‍ দফতরের অফিসে হাজির হন তাঁরা। কিন্তু আধিকারিকদের দেখা পেয়ে ক্ষোভ চরমে ওঠে। শুরু হয় পথ অবরোধ। পুলিস গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Midnaporeelectrocutionstudent
