Burdwan Incident: ছিঃ! দোকানে যাওয়ার পথে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে... ধৃত ৪ নাবালক...

Burdwan Incident:  পুলিসের জালে ৬ অভিযুক্ত।  ৪ জনই নাবালক!  তুমুল চাঞ্চল্য বর্ধমানের আউশগ্রামে। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 21, 2025, 11:42 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্ধমানে নাবালিকাকে গণধর্ষণ! পুলিসের জালে ৬ অভিযুক্ত। তাদের মধ্যে ৪ নাবালক ও স্কুল পড়ুয়া বলে খবর। তুমুল চাঞ্চল্য আউশগ্রামে। 

স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধ্যার ঘটনা। সেদিন সন্ধ্যায় এক বান্ধবীর সঙ্গে গ্রামেরই একটি দোকানে যাচ্ছিল নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী। অভিযোগ, তাদের পথ আটকায় ৬ অভিযুক্ত। এরপর পাশের জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে ওই নাবালিকা ধর্ষণ করা হয়। ঘটনার পর রীতিমতো অসুস্থ নির্যাতিতা। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে কাউকে কিছু জানায়নি সে। পরে স্কুলের এক শিক্ষককে গোটা ঘটনাটি জানায় নির্যাতিতার বান্ধবী। তিনিই থানায় খবর দেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে আউশগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার মা। এরপর ৬ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিস। নির্যাতিতাকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

