Barasat Incident: ছিঃ! সরকারি হাসপাতালে অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের সময়ে নাবালিকার..

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 13, 2025, 06:55 PM IST
মনোজ মণ্ডল: সরকারি হাসপাতালে নাবালিকার 'শ্লীলতাহানি'। কাঠগড়ায় ডাক্তারি পড়ুয়া। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।  চাঞ্চল্য় উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে।

পুলিস সূত্রের খবর, অভিযুক্তের নাম  দীননাথ কুমার। বাড়ি বিহারে। বারাসাত মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া তিনি। কলেজে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেন। গতকাল, বৃহস্পতিবার বারাসত হাসপাতালে অ্যাপেডিক্স অপারেশন হয় নির্যাতিতার। অপারেশন আগেই রোগীর প্রাথমিক চিকিত্‍সা করছিলেন ডাক্তারি পড়ুয়া দীননাথ। তখনই তিনি ওই নাবালিকার শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ।

নির্যাতিতার পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করলে রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।  এরআগে, শিলিগুড়িতে এক দন্ত চিকিত্‍সকের বিরুদ্ধে চেম্বারে ১০ বছরের নাবালিকাকে ডেকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠেছিল। পরিবারের দাবি, পরিবারের অভিযোগ, নাবালিকার মা নিজের ব্যক্তিগত কাজে ভিন্‌রাজ্যে গিয়েছিলেন, সেই সুযোগে এলাকারই দন্ত চিকিৎসক ১০ বছর বয়সি ওই নাবালিকার দাঁত পরিষ্কার করার জন্য তাঁর চেম্বারে ডাকেন। 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

BarasatMinor girlPhysically harassed
