Barasat Incident: ছিঃ! সরকারি হাসপাতালে অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের সময়ে নাবালিকার..

Barasat Incident: ছিঃ! সরকারি হাসপাতালে অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের সময়ে নাবালিকার..
Barasat Incident: কাঠগড়ায় ডাক্তারি পড়ুয়া। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের ঘটনা।
মনোজ মণ্ডল: সরকারি হাসপাতালে নাবালিকার 'শ্লীলতাহানি'। কাঠগড়ায় ডাক্তারি পড়ুয়া। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। চাঞ্চল্য় উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে।
পুলিস সূত্রের খবর, অভিযুক্তের নাম দীননাথ কুমার। বাড়ি বিহারে। বারাসাত মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া তিনি। কলেজে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেন। গতকাল, বৃহস্পতিবার বারাসত হাসপাতালে অ্যাপেডিক্স অপারেশন হয় নির্যাতিতার। অপারেশন আগেই রোগীর প্রাথমিক চিকিত্সা করছিলেন ডাক্তারি পড়ুয়া দীননাথ। তখনই তিনি ওই নাবালিকার শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ।
নির্যাতিতার পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করলে রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। এরআগে, শিলিগুড়িতে এক দন্ত চিকিত্সকের বিরুদ্ধে চেম্বারে ১০ বছরের নাবালিকাকে ডেকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠেছিল। পরিবারের দাবি, পরিবারের অভিযোগ, নাবালিকার মা নিজের ব্যক্তিগত কাজে ভিন্রাজ্যে গিয়েছিলেন, সেই সুযোগে এলাকারই দন্ত চিকিৎসক ১০ বছর বয়সি ওই নাবালিকার দাঁত পরিষ্কার করার জন্য তাঁর চেম্বারে ডাকেন।
