Kolkata Derby: ডার্বি জিতে মারমুখী লাল-হলুদ সমর্থকরা! খেলা শেষ হতেই... রক্তাক্ত কাণ্ড যুবভারতীতে..
Kolkata Derby: মরসুমের প্রথম ডার্বির রং লাল-হলুদ। যুবভারতীতে মোহনবাগানকে হারিয়ে ডুরান্ড কাপে সেমিফাইনালে মশালবাহিনী।
দেবব্রত ঘোষ: মরসুমের প্রথম ডার্বির রং লাল-হলুদ। যুবভারতী থেকে ফেরার পথে 'আক্রান্ত' মোহনবাগান সমর্থক। মারমুখী ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের হাতে থেকে কোনওমতে রক্ষা পেলেন তাঁর বন্ধুরা।
স্থানীয় সূত্রে খবর, আক্রান্তের নাম দীপেশ কুন্ডু। বাড়ি, হাওড়ায় বেলুড়ের পঞ্চানন স্ট্রিটে। মোহনবাগান সমর্থক দীপেশ খেলা দেখতে মাঠে যান নিয়মিত। গতকাল, বুধবার ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। যুবভারতীতে ডার্বি দেখতে যান দীপেশ। সঙ্গে তাঁর বন্ধুরাও। কিন্তু খেলায় মোহনবাগানকে হারিয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল। মন খারাপ নিয়ে স্টেডিয়ামে থেকে বাড়ির পথে ধরেন দীপেশ ও তাঁর বন্ধুরা।
এদিকে যুবভারতী তিন নম্বর গেটের বাইরে তখন উত্সবে মেতেছেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। অভিযোগ, দীপেশদের দেখামাত্র রীতিমতো গালিগালাজ করতে শুরু করেন তাঁরা। প্রতিবাদ করতেই শুরু হয় মারধর। বন্ধুরা পালিয় গেলেও দীপেশ পারেননি। হাত ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লেগেছে তাঁর। বাইক চালিয়ে কোনওরকমে বাড়ি ফেরেন ওই মোহনবাগান সমর্থক।
দীপেশ বলেন, 'খেলায় হারজিত আছে। কিন্তু এধরনের ঘটনা কাম্য নয়'। তবে এই ঘটনার পরেও মোহনবাগানের হয়ে গলা ফাটাতে মাঠে যাওয়া যে বন্ধ করবেন না, তাও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।
