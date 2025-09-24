Rain Death: জমা জলে বিপদ! নিষেধ না শুনে ম্যানহোলে নামতে গিয়ে এবার পুরসভার সাফাইকর্মীই....

Rain Death: জমা জলে বিপদ! নিষেধ না শুনে ম্যানহোলে নামতে গিয়ে এবার পুরসভার সাফাইকর্মীই....
Rain Death: সোমবার রাতে বৃষ্টিতে জল জমে গিয়েছে সোনারপুরের একাধিক ওয়ার্ডে। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লীতে জল কিছুতেই নামছিল না। ঢাকনা খুলে ম্যানহোল পরিষ্কার করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন পুরসভার সাফাইকর্মী।
তথাগত চক্রবর্তী: বৃষ্টিতে বিপর্যয়। জমা জলের প্রাণ কাড়ল আরও ১ জনের। ম্যানহোল পরিষ্কার করতে নেমে এবার তলিয়ে গেলেন পুরসভার এক সাফাইকর্মী। দুর্ঘটনা ঘটল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে।
জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জয়ন্ত ঘোষ। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার অস্থায়ী সাফাইকর্মী ছিলেন তিনি। কলকাতা বানভাসি। সোমবার রাতের ভারী বৃষ্টি জল জমে গিয়েছে সোনারপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডেও। বৃষ্টি আপাতত থেমেছে। কিন্তু ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জল কিছুতেই নামছিল না। ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেন জয়ন্ত। কিন্তু জমা জলের মধ্যেই ঢাকনা খুলে নামতে গিয়ে ম্য়ানহোলে পড়ে যান তিনি।
জয়ন্তকে খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করেন পুরসভার অন্যন্য কর্মীকে। কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া যায়নি। শেষে ঘটনাস্থল থেকে ১০০ মিটার দূরে অন্য ম্যানহোলের কাছে পাওয়া যায় পুরসভার ওই সাফাই কর্মীকে। স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা।
পুরসভার সূত্রে খবর, ঝুঁকি নিয়ে ম্যানহোলে না নামার জন্য় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেকথা শোনেননি জয়ন্ত। ম্যানহোলের মুখে প্লাস্টিক জমেছে। সাফ করলে দিলেই জল নেমে যাবে। এই বলে নাকি নিজেই ম্যানহোলে নামতে যান! এরপর স্রোতে টানে তলিয়ে যান। মৃতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাস।
