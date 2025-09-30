Howrah: মহাষ্টমীর রাতে হত্যাকাণ্ড! হাওড়ার রাস্তায় পিছন থেকে তিন রাউন্ড গুলি করে খুন... রক্তাগঙ্গা...

Howrah: মহাষ্টমীর রাতে হত্যাকাণ্ড! হাওড়ার রাস্তায় পিছন থেকে তিন রাউন্ড গুলি করে খুন... রক্তাগঙ্গা...
Howrah Crime Incident: আজ রাত ৯ঃ৩০ টা নাগাদ বিহারের গোপালগঞ্জের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রধান সুরেশ যাদব(৫০) যখন হাওড়া থানার বোন বিহারী বসু লেনে হেঁটে যাচ্ছিল সেই সময় বাইক আরোহী দুষ্কৃতীরা পিছন থেকে তাকে তিন রাউন্ড গুলি করে বলে অভিযোগ।
দেবব্রত ঘোষ: অষ্টমীর রাতে গুলি করে খুন। আজ রাত ৯ঃ৩০ টা নাগাদ বিহারের গোপালগঞ্জের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রধান সুরেশ যাদব(৫০) যখন হাওড়া থানার বোন বিহারী বসু লেনে হেঁটে যাচ্ছিল সেই সময় বাইক আরোহী দুষ্কৃতীরা পিছন থেকে তাকে তিন রাউন্ড গুলি করে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে সুরেশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হাওড়া থানার পুলিস। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিস জেনেছে সুরেশ হাওড়া থানায় এলাকায় ঘুরতে এসেছিলেন। এই সুযোগেই তাকে দুষ্কৃতীরা খুন করে। দুষ্কৃতীরা বিহারের যোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। ঘটনাস্থল থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে।
সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। সুরেশ যাদবের সাথে ব্যবসায়িক শত্রুতা ছিলো বিহারের মাফিয়াদের।হাওড়াতে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন। এই খবর পায় দুস্কৃতিরা। বিহার থেকে ছক করে এসে তাকে খুন করা হয়। তাঁর স্ত্রী ও পরিচিতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস। রাতেই হাওড়া থানায় আসেন পুলিস কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি।
