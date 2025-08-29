English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Burdwan: 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আসলে RSS ঘনিষ্ঠ তাই গণেশ পুজো করেছেন'! ভাইরাল ছবি...

Burdwan: উপাচার্য শঙ্করকুমার নাথের উদ্যোগেই এবছর গণেশ পুজো হয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও। প্রশাসনিক ভবনে উপাচার্যের ঘরের সামনে পুজোর আয়োজন করা হয়।       

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 29, 2025, 08:09 PM IST
অরূপ লাহা:  ফের বিতর্কে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্কর কুমার নাথ। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সঙ্গে তাঁর ছবি এবার ভাইরাল সোশ্য়াল মিডিয়ায়! ছবি পোস্ট করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার দেবমাল্য ঘোষ। তাঁর দাবি, '২০২৪ সালে কলকাতায় মোহন ভাগবতের সঙ্গে দেখা করেছিলেন উপাচার্য'। 

এবছর গণেশ পুজো হয়েছে বর্ধমাব বিশ্ববিদ্যালয়েও। আয়োজক, উপাচার্য শঙ্করকুমার নাথ। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে উপাচার্যের ঘরের সামনেই রীতিমতো ম্যারাপ বেঁধে পুজোর আয়োজন তিনি।  ডেকোরেশন থেকে পুরোহিত, ত্রুটি ছিল না এতটুকুও। আর সেই পুজোকে কেন্দ্র দানা বেঁধেছে বিতর্ক। এরমধ্যেই প্রকাশ্যে এল RSS প্রধান  মোহন ভাগবতের সঙ্গে উপাচার্যের ছবি। যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রাক্তন উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকারকেও।

ফেসবুকে ছবিটি পোস্ট করে দেবামাল্য লিখেছেন, 'RSS-র মোহন ভাগবতের সঙ্গে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই রত্ন উপাচার্য, স্মৃতিকুমার সরকার(প্রাক্তন) ও শংকর নাথ(বর্তমান)। বোঝা যাচ্ছে, শংকর নাথ কোন অ্য়াজেন্ডা রূপায়ণ করতে গণেশ পুজো করল'? তাঁর দাবি, 'আমরা ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছি, উপাচার্য RSS-র লোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশ ভেঙে ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করতে চাইছেন'।  উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা চেষ্টা হলেও, তিনি ফোন ধরেননি।

এদিকে গণেশ পুজো নিয়ে বিতর্কে অবশ্য় আমল দিতে নারাজ উপাচার্য। তাঁর সাফ কথা, 'গণেশ হচ্ছে সিদ্ধিদাতা। কোনও কিছুই তাঁর আর্শীবাদ ছাড়া সম্ভব নয়।  বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক রকমের পরিকল্পনা আছে। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বিশ্বকর্মা, সরস্বতী পুজো থেকে শুরু করে আরও যা যা পুজো করা সম্ভব আমরা করব'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

