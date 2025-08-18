Rapido Driver Missing Case: নৈহাটি যাবেন বলে লোকেশন রামপুরহাট, রহস্য নিখোঁজ Rapido চালক! বিহ্বল স্ত্রীকে পুলিস বলল...
প্রতিদিনকার মতো কাজে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন rapido যুবক। কিন্তু তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। প্রথমে নিখোঁজের অভিযোগ, পরে কিডন্যাপিংয়ের অভিযোগ দায়ের হয়। ২৮ বছর বয়সী বিষ্ণু মন্ডল, গড়িয়ার বাসিন্দা।
১২ আগস্ট সকাল ৭টা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হন ওই যুবক। এরপর বিকেল ৪টে ৩৪মিনিট নাগাদ স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয় তাঁর। স্ত্রীকে জানান, 'নৈহাটির দিকে যাচ্ছি, পরে ফোন করছি তোমায়'। কিন্তু তারপর থেকেই মোবাইল সুইচ অফ।
পুলিস অবশ্য পরিবার কে জানয়েছে, লোকেশন বর্ধমান দেখাচ্ছে। তারপর রাতের দিকে রামপুরহাট লোকেশন। পরিবারের সদস্যরা তারাপীঠেও গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও খোঁজ পাননি।
এদিকে rapido যুবকের কোনও খোঁজ না মেলায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। ১০ বছরও সময়ে লাগতে পারে আপনার স্বামীকে খুঁজে বার করতে, বলছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিস। ZEE ২৪ঘন্টার ক্যামেরার সামনে অভিযোগ নিখোঁজের স্ত্রী প্রীতি মন্ডলের। পুলিস সহযোগিতা করছে না বলেও অভিযোগ।
'পুলিস বলে ওরা মানুষের পাশে আছে, কিন্তু ওরা কিছুই করে না...' কান্নায় ভেঙে পড়ে বলছেন স্ত্রী প্রীতি। 'মুখমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী দেখুন আপনি... আমার স্বামীর সঙ্গে কারওর সঙ্গে শত্রুতা নেই...'
সোমবার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার, গড়িয়ার জোড়াবড়তলায় বিষ্ণু মন্ডলের পাড়ায় গিয়ে দেখা গেলো, প্রত্যেকেই প্রায় আলোচনা করছে বিষ্ণু কে নিয়ে। প্রত্যেকেই একযোগে বলছেন, 'ভালো ছেলে। আগে কখনই এমনটা হয়নি'।
এদিকে অবশ্য, স্বামী কে না খুঁজে পেয়ে একনাগাড়ে কেঁদেই চলেছেন স্ত্রী। পরিবার সূত্রে জানা গেলো, এক সময়ে সিকিমে কাজ করতেন বিষ্ণু। সেখান থেকে কলকাতায় চলে আসেন। পরবর্তীতে সংসার চালাতে rapido চালানো শুরু করেন তিনি। যার কারওর সঙ্গে কোনও শত্রুতা নেই, সে কী ভাবে গত ৬দিন ধরে নিখোঁজ থাকতে পারে। তাহলে কি অপহরণ? কিন্তু সেক্ষেত্রেও পরিবারের কাছে কোনও ফোন আসেনি।
