SIR In Bengal: কাজের চাপে নাজেহাল! কোন্নগরে সেরিব্রাল স্টোকে আক্রান্ত সেই BLO-কে এবার...

SIR In Bengal: কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের BLO হিসেবে কাজ করছিলেন বছর ষাটেকের তপতি বিশ্বাস। গতকাল বুধবার সকালে ফর্ম বিলি করতে করতেই ,সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হন তিনি।
বিধান সরকার ও ভবানন্দ সিংহ: SIR-এ কাজের চাপে প্রাণান্তকর অবস্থা! হুগলির কোন্নগরে সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। শেষপর্যন্ত তাঁকে BLO-র দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিল নির্বাচন কমিশন।
কোন্নগর নবগ্রামের বাসিন্দা বছর ষাটের তপতি বিশ্বাস। কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের BLO হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি। উত্তরপাড়া বিধানসভার ২৭৯ নম্বর বুথ। গতকাল বুধবার সকালে এলাকায় ফর্ম বিলি করতে বেরিয়েছিলেন তপতী। এরপর হঠাত্ মাথা ঘুরে পড়ে যান। হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিত্সকরা জানান, সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছে BLO।
আজ, বৃহস্পতিবার কোন্নগর মাতৃসদন হাসপাতালে তপতীকে দেখতে যান শ্রীরামপুর মহকুমা শাসক শম্ভু্দীপ সরকার। সঙ্গে ছিলেন পুলিস আধিকারিকরা। সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন মহকুমাশাসক। তপতীর স্বামী প্রবীর বিশ্বাস জানিয়েছেন, স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা এখন কিছুটা স্থিতিশীল। তাঁকে BLO-র কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। চিকিত্সার খরচ এখনও পর্যন্ত বহন করছে পরিবারই।
এদিকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে বিধানসভা কেন্দ্রের ২০৬ নম্বর বুথের BLO কৃষ্ণপদ সরকার। গতকাল, বুধবার সন্ধ্যায় হেমতাবাদে যাচ্ছিলেন তিনি। রাস্তায় পড়ে যান। BLO-কে উদ্ধার করে হেমতাবাদ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারাই। পরে রোগীকে স্থানান্তরিত করা হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। পরিবারের অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে দায়িত্বের চাপ সহ্য করতে পারছিলেন না কৃষ্ণপদ। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েওছিলেন।
