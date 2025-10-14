English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal Weather Update: শীতের আগে সাগরে তৈরি হবে শক্তিশালী নিম্নচাপ! ফের বাংলায় বৃষ্টি? আবহাওয়ার বড় আপডেট...

West Bengal Weather Update: ২৫ অক্টোবর বঙ্গোপসাগরে একটি অতি শক্তিশালী নিম্নচাপ তৈরি হবে। যদি এটি শেষ পর্যন্ত পুদুচেরি উপকূল হয়ে আরব সাগরে যায় তাহলে শাপে বর হবে বাংলার। কিন্তু যদি অন্ধ্র ওড়িশা উপকূলের দিকে আসে তাহলে বাংলার আকাশে মেঘ ঢুকবে। শুরু হবে বৃষ্টি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 14, 2025, 09:46 AM IST
Bengal Weather Update: শীতের আগে সাগরে তৈরি হবে শক্তিশালী নিম্নচাপ! ফের বাংলায় বৃষ্টি? আবহাওয়ার বড় আপডেট...

অয়ন ঘোষাল: পরবর্তী ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য তারিখ ২৭ অক্টোবর। দাবি করল বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা মডেল। তার মধ্যে ইউরোপিয় ইউনিয়নের মান্যক সংস্থা WEATHER FORCASTING SYSTEM বা WFS দাবি করেছে ২৫ অক্টোবর ভোর ৩ টেয় দক্ষিণ আন্দামান সাগরে ইন্দিরা পয়েন্টের কাছে বঙ্গোপসাগরে একটি অতি শক্তিশালী নিম্নচাপ তৈরি হবে।

Add Zee News as a Preferred Source

নিম্নচাপের চোখরাঙানি:
নিম্নচাপ আন্দামান সাগর হয়ে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে বাঁ দিকে রেখে ক্রমশঃ সাগরের ওপর দিয়ে জলীয় বাষ্প অর্থাৎ শক্তি সংগ্রহ করতে করতে ভারতের মূল ভূখণ্ডের দিকে এগোবে। 

আরও পড়ুন:Breaking News LIVE Update: উত্‍সবে মরশুমে দুঃসংবাদ! প্রয়াত প্রবীণ সিপিএম নেতা...

২৭ অক্টোবর সকালের দিকে একটি তামিলনাড়ু উপকূলের কাছে আসবে। এরপর সেই সময় বাতাসের অভিমুখ অনুয়ায়ী দিক পরিবর্তন করবে। এটি তামিলনাড়ু হয়ে পশ্চিম দিকে পুদুচেরি উপকূল বরাবর আরব সাগরের দিকে যেতে পারে। আবার তামিলনাড়ু উপকূল থেকে বঙ্গোপসাগর বরাবর অন্ধ্র ওড়িশা উপকূলের অর্থাৎ গোপালপুরের কাছাকাছি এসে ল্যান্ড ফল করতে পারে। গঠন এবং শক্তি সঞ্চয় সম্পূর্ণ না হলে এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি আর নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। 

যদি এটি শেষ পর্যন্ত পুদুচেরি উপকূল হয়ে আরব সাগরে যায় তাহলে শাপে বর হবে বাংলার। কারণ সিস্টেমটি আশেপাশের সমস্ত জলীয় বাষ্প নিজের দিকে টেনে নেবে। ফলে বাংলার আকাশ হবে ঝলমলে মেঘমুক্ত। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান হঠাৎ কমে আসবে। শীতের স্পষ্ট আমেজ অনুভূত হবে বাংলায়। 

বাংলায় ঢুকলে কী প্রভাব পড়বে?

তবে যদি এটি শেষ পর্যন্ত অন্ধ্র ওড়িশা উপকূলের দিকে আসে তাহলে বাংলার আকাশে মেঘ ঢুকবে। বাড়বে আর্দ্রতা। বাড়বে জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি। উপকূলের এবং লাগোয়া জেলায় অর্থাৎ দুই ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে থাকবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। হালকা মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজতে পারে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম জেলা। 

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারেন মকর, ধৈর্য ধরে সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন কুম্ভ...

কালীপুজোয় আবহাওয়া:
তার আগে আজ থেকে অন্তত কালীপুজো পর্যন্ত রাজ্যে কোথাও উল্লেখযোগ্য কোনও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৩ অক্টোবর বর্ষা বিদায় নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ধাপে ধাপে কমবে। ভোরের দিকে কোনও কোনও জেলায় হালকা কুয়াশা। বেলা বাড়লে তাপমাত্রা বাড়বে। বিকেলের পর আবার মনোরম পরিবেশ।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Bengal WeatherLow Pressure in SeaBengal Rain UpdateWinter Rain Bengalbengal weather forecast
পরবর্তী
খবর

Burdwan Station Stampede: বিলম্বিত বোধদয় রেলের! বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় অবশেষে....
.

পরবর্তী খবর

Man Finds ‘Dinosaur Condom’: কন্ডোম ব্যবহার করত ডাইনোসরেরা? পাথর ভাঙতেই মিলল বিশাল জীবাশ্ম,...