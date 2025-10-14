Bengal Weather Update: শীতের আগে সাগরে তৈরি হবে শক্তিশালী নিম্নচাপ! ফের বাংলায় বৃষ্টি? আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: শীতের আগে সাগরে তৈরি হবে শক্তিশালী নিম্নচাপ! ফের বাংলায় বৃষ্টি? আবহাওয়ার বড় আপডেট...
West Bengal Weather Update: ২৫ অক্টোবর বঙ্গোপসাগরে একটি অতি শক্তিশালী নিম্নচাপ তৈরি হবে। যদি এটি শেষ পর্যন্ত পুদুচেরি উপকূল হয়ে আরব সাগরে যায় তাহলে শাপে বর হবে বাংলার। কিন্তু যদি অন্ধ্র ওড়িশা উপকূলের দিকে আসে তাহলে বাংলার আকাশে মেঘ ঢুকবে। শুরু হবে বৃষ্টি।
অয়ন ঘোষাল: পরবর্তী ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য তারিখ ২৭ অক্টোবর। দাবি করল বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা মডেল। তার মধ্যে ইউরোপিয় ইউনিয়নের মান্যক সংস্থা WEATHER FORCASTING SYSTEM বা WFS দাবি করেছে ২৫ অক্টোবর ভোর ৩ টেয় দক্ষিণ আন্দামান সাগরে ইন্দিরা পয়েন্টের কাছে বঙ্গোপসাগরে একটি অতি শক্তিশালী নিম্নচাপ তৈরি হবে।
নিম্নচাপের চোখরাঙানি:
নিম্নচাপ আন্দামান সাগর হয়ে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে বাঁ দিকে রেখে ক্রমশঃ সাগরের ওপর দিয়ে জলীয় বাষ্প অর্থাৎ শক্তি সংগ্রহ করতে করতে ভারতের মূল ভূখণ্ডের দিকে এগোবে।
২৭ অক্টোবর সকালের দিকে একটি তামিলনাড়ু উপকূলের কাছে আসবে। এরপর সেই সময় বাতাসের অভিমুখ অনুয়ায়ী দিক পরিবর্তন করবে। এটি তামিলনাড়ু হয়ে পশ্চিম দিকে পুদুচেরি উপকূল বরাবর আরব সাগরের দিকে যেতে পারে। আবার তামিলনাড়ু উপকূল থেকে বঙ্গোপসাগর বরাবর অন্ধ্র ওড়িশা উপকূলের অর্থাৎ গোপালপুরের কাছাকাছি এসে ল্যান্ড ফল করতে পারে। গঠন এবং শক্তি সঞ্চয় সম্পূর্ণ না হলে এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি আর নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
যদি এটি শেষ পর্যন্ত পুদুচেরি উপকূল হয়ে আরব সাগরে যায় তাহলে শাপে বর হবে বাংলার। কারণ সিস্টেমটি আশেপাশের সমস্ত জলীয় বাষ্প নিজের দিকে টেনে নেবে। ফলে বাংলার আকাশ হবে ঝলমলে মেঘমুক্ত। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান হঠাৎ কমে আসবে। শীতের স্পষ্ট আমেজ অনুভূত হবে বাংলায়।
বাংলায় ঢুকলে কী প্রভাব পড়বে?
তবে যদি এটি শেষ পর্যন্ত অন্ধ্র ওড়িশা উপকূলের দিকে আসে তাহলে বাংলার আকাশে মেঘ ঢুকবে। বাড়বে আর্দ্রতা। বাড়বে জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি। উপকূলের এবং লাগোয়া জেলায় অর্থাৎ দুই ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে থাকবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। হালকা মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজতে পারে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম জেলা।
কালীপুজোয় আবহাওয়া:
তার আগে আজ থেকে অন্তত কালীপুজো পর্যন্ত রাজ্যে কোথাও উল্লেখযোগ্য কোনও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৩ অক্টোবর বর্ষা বিদায় নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ধাপে ধাপে কমবে। ভোরের দিকে কোনও কোনও জেলায় হালকা কুয়াশা। বেলা বাড়লে তাপমাত্রা বাড়বে। বিকেলের পর আবার মনোরম পরিবেশ।
