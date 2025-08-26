Student Death: ডাক্তারি পড়তে অনীহা? MBBS-এ ভর্তি হওয়ার আগেই মেধাবী ছাত্রী.... বাড়িতেই...

Student Death: ডাক্তারি পড়তে অনীহা? MBBS-এ ভর্তি হওয়ার আগেই মেধাবী ছাত্রী.... বাড়িতেই...
Student Death: 'ও ডাক্তার হতে চাইত না। ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তায় থাকত। অভিমান করে যে এভাবে চলে যাবে, তা কোনওদিন ভাবিনি'।
কিরণ মান্না: ডাক্তারি পড়তে অনীহা? অকালেই নিভল দীপ। বাড়িতে থেকে উদ্ধার হল মেধাবী ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। শোকের ছায়া পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম দীপশিখা মাইতি। বাড়ি,নন্দীগ্রামের খোদামবাড়ি এলাকার। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ চোখবাঁধানো সাফল্য পেয়েছিলেন, কিন্তু ডাক্তারি পড়তে চাননি। আজ, মঙ্গলবারই বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল দীপশিখার। সোমবার বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় ঝুলন্ত দেহ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, আত্মঘাতী হয়েছেন ওই ছাত্রী।
দীপশিখার বাবা মেদিনীপুর সংশোধনাগারে কর্মী। তিনি বলেন, 'আমি কর্মসূত্রে মেদিনীপুরে থাকি। আমার দুই মেয়ে, এক ছেলে। দীপশিখা বড়। বরাবরই ও পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। আমি চেয়েছিলাম ও ডাক্তার হোক, সেই মতো গাইডও করতাম। কিন্তু ও ডাক্তার হতে চাইত না। ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তায় থাকত। অভিমান করে যে এভাবে চলে যাবে, তা কোনওদিন ভাবিনি'। এলাকায় শোকের ছায়া।
