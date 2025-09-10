Belur Accident: মর্মান্তিক! চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে হাত ফসকে... ভয়ংকর পরিণতি ক্লাস সেভেনের ছাত্রের...

Belur Accident: মর্মান্তিক! চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে হাত ফসকে... ভয়ংকর পরিণতি ক্লাস সেভেনের ছাত্রের...
Belur Accident: বেলুড় খামারপাড়া জাগৃতি হিন্দি স্কুলের ক্লাস সেভেন ছাত্র ছিল রিতু কুমার। রোজই বেলুড় থেকে লোকাল ট্রেনে ডানকুনি যেত সে। কিন্তু আজ, বুধবার স্টেশনে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল।
দেবব্রত ঘোষ: ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। লাফিয়ে উঠতে গিয়ে হাত ফস্কে রেললাইনে ছিটকে পড়ে প্রাণ গেল ক্লাস সেভেন ছাত্রের! মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল হাওড়ার বেলুড় স্টেশনে।
আরও পড়ুন: Gobordanga Murder: মিঠুকে থেঁতলে মেরে খাটের নীচে, খুনের খাটুনিতে সেই বিছানায় শুয়েই ঘুম! দেওর-বউদির 'রক্তাক্ত' পরকীয়া...
পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম রিতু কুমার। বেলুড় খামারপাড়া জাগৃতি হিন্দি স্কুলের ক্লাস সেভেন ছাত্র ছিল সে। ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল রিতু। রোজই বেলুড় থেকে লোকাল ট্রেনে ডানকুনি যেত সে। কিন্তু এদিন যখন বেলুড় স্টেশনে পৌঁছয়, ততক্ষণে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল ট্রেন। কোনওমতে দৌড়ে ট্রেনের শেষ বগিতে ওঠার চেষ্টা করে রিতু। কিন্তু হাত ফস্কে ছিটকে পড়ে রেললাইনেই।
মাথায় আঘাত লাগে। জ্ঞান হারায় ওই পড়ুয়া। তাঁকে তড়িঘড়ি বেলুড়ে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান বন্ধু ও অন্যন্য় যাত্রীরা। কিন্তু সেখান থেকে হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে ওই পড়ুয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা।
আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: 'সমস্যার সমাধান হয়েছে তো'? গাড়ি থেকে নেমে আদি তৃণমূলকর্মীকে জড়িয়ে ধরলেন মমতা..
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)