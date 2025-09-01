English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Suri School: এ কেমন শাস্তি! প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়াকে প্রধানশিক্ষিকাই... ভাইরাল ভিডিয়োয় শোরগোল...

Suri School: সিউড়ির  চন্দ্রগতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্র নাকি ব্য়াজ না পরেই স্কুলে এসেছিল! প্রধানশিক্ষিকার নির্দেশে তাঁকে জামা খুলতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 1, 2025, 08:24 PM IST
প্রসেনজিত্‍ মালাকার: এ কেমন শাস্তি?  প্রাথমিক স্কুলে এবার জামা খুলতে বাধ্য় করা হল পড়ুয়াকে! বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন অভিভাবকরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়ো। চাঞ্চল্য় বীরভূমের সিউড়িতে।

সিউড়ির  চন্দ্রগতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। এক ছাত্র নাকি ব্য়াজ না পরেই স্কুলে চলে এসেছিল! অভিযোগ, খোদ প্রধান শিক্ষিকার নির্দেশে স্কুলের মধ্যেই জামা খুলতে বাধ্য করা হয়। আজ, সোমবার স্কুলে গিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকদের একাংশ। ঘিরে ধরেন প্রধানশিক্ষিকাকে। অভিভাবকদের বক্তব্য়. ছাত্রদের জামা যদি ঠিক না থাকে, তাহলে বাড়িতে জানানো যেত। কিন্তু এভাবে জামা খুলে শাস্তি দেওয়া কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

চন্দ্রগতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের  প্রধানশিক্ষিকা  দীপা দত্ত দে-র অবশ্য় দাবি, ছাত্রদের ইউনিফর্ম দেয় সরকার। কিন্তু কয়েকজন ছাত্র নোংবা বা ছেঁড়া জামা পরে স্কুলে এসেছিল। শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তাদের দেখানো হয়েছিল, জামা ছাড়া কেমন লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ফের জামা পরিয়ে দেওয়া হয়।  অভিভাবকদের বিরুদ্ধে পালটা অশালীন ব্যবহার, এমনকী  শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ  করেছেন প্রধানশিক্ষিকা। বিক্ষোভে ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্য়াল মিডিয়ায়।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
suriprimary schoolstudentpunishment
