English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bangaon News: মোবাইলে ম্যাজিক দেখার নেশা! নিজে হাতেকলমে করতে গিয়েই ক্লাস সেভেনের রিপম না ফেরার দেশে...

Bangaon News:  'ছেলে পড়াশোনায় ভালো ছিল। আত্মহত্যার কথা ওর মাথাতে আসার কথাই নয়। ছুটি বলে মাছ ধরতে যাবে বলেছিল। আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম। এরপর বাড়ি ফিরে স্নান করতে বাথরুমে যায়'। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 6, 2025, 04:23 PM IST
Bangaon News: মোবাইলে ম্যাজিক দেখার নেশা! নিজে হাতেকলমে করতে গিয়েই ক্লাস সেভেনের রিপম না ফেরার দেশে...

মনোজ মণ্ডল: ঘাতক সেই মোবাইলই? সবার চোখের আড়ালে ম্য়াজিক দেখাতে গিয়ে এবার প্রাণ গেল ক্লাস সেভেনের পড়ুয়ার! দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস। শোকের ছায়া উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Nadia: পড়শির পুকুরে ৯-এর শিশুর প্রাণহীন দেহ! 'খুনি' দম্পতিকে পিটিয়ে মারল এলাকাবাসী...

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম রিপম মণ্ডল। বাড়ি, বনগাঁর কালুপুর এলাকায়। গতকাল, শুক্রবার ছিল শিক্ষক দিবস। আজ, শনিবার স্কুল ছুটি। সকালে বাবার সঙ্গে ছিপ নিয়ে বাড়ির পাশেই পুকুরে মাছ ধরতে যায় রিপম। বাড়ি ফিরে বাথরুমে স্নান করতে গিয়েছিল সে। কিন্তু বেরোচ্ছে না? বাথরুমে ঢুকে ছেলেই ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান রিপমের বাবা। বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা।

বাবা দেবব্রত মণ্ডল বলেন, 'ছেলে পড়াশোনায় ভালো ছিল। আত্মহত্যার কথা ওর মাথাতে আসার কথাই নয়। ছুটি বলে মাছ ধরতে যাবে বলেছিল। আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম। এরপর বাড়ি ফিরে স্নান করতে বাথরুমে যায়'। তাঁর দাবি, 'বাথরুমে গামছা নিয়ে হয়তো ম্যাজিক করার চেষ্টা করছিল। ফাঁস লেগে যায় গলায়। খেলার ছলের এমনটা হয়েছে'। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক পাড়া-প্রতিবেশী, এমনকী, রিপমের স্কুলের শিক্ষকরাও।

আরও পড়ুন:  SSC Exam: রবিতে এসএসসি পরীক্ষা! পরিবহন দফতরের কড়া ব্যবস্থা...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Bangaonstudentdeath
পরবর্তী
খবর

Nadia: পড়শির পুকুরে ৯-এর শিশুর প্রাণহীন দেহ! 'খুনি' দম্পতিকে পিটিয়ে মারল এলাকাবাসী...
.

পরবর্তী খবর

Rachna Banerjee: '২০৩১ অবধি এই রাজ্যে তৃণমূলই ক্ষমতায় থাকবে...' হুগলিতে রচনার গণনা...