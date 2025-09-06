Bangaon News: মোবাইলে ম্যাজিক দেখার নেশা! নিজে হাতেকলমে করতে গিয়েই ক্লাস সেভেনের রিপম না ফেরার দেশে...

Bangaon News: মোবাইলে ম্যাজিক দেখার নেশা! নিজে হাতেকলমে করতে গিয়েই ক্লাস সেভেনের রিপম না ফেরার দেশে...
Bangaon News: 'ছেলে পড়াশোনায় ভালো ছিল। আত্মহত্যার কথা ওর মাথাতে আসার কথাই নয়। ছুটি বলে মাছ ধরতে যাবে বলেছিল। আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম। এরপর বাড়ি ফিরে স্নান করতে বাথরুমে যায়'।
মনোজ মণ্ডল: ঘাতক সেই মোবাইলই? সবার চোখের আড়ালে ম্য়াজিক দেখাতে গিয়ে এবার প্রাণ গেল ক্লাস সেভেনের পড়ুয়ার! দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস। শোকের ছায়া উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয়।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম রিপম মণ্ডল। বাড়ি, বনগাঁর কালুপুর এলাকায়। গতকাল, শুক্রবার ছিল শিক্ষক দিবস। আজ, শনিবার স্কুল ছুটি। সকালে বাবার সঙ্গে ছিপ নিয়ে বাড়ির পাশেই পুকুরে মাছ ধরতে যায় রিপম। বাড়ি ফিরে বাথরুমে স্নান করতে গিয়েছিল সে। কিন্তু বেরোচ্ছে না? বাথরুমে ঢুকে ছেলেই ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান রিপমের বাবা। বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা।
বাবা দেবব্রত মণ্ডল বলেন, 'ছেলে পড়াশোনায় ভালো ছিল। আত্মহত্যার কথা ওর মাথাতে আসার কথাই নয়। ছুটি বলে মাছ ধরতে যাবে বলেছিল। আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম। এরপর বাড়ি ফিরে স্নান করতে বাথরুমে যায়'। তাঁর দাবি, 'বাথরুমে গামছা নিয়ে হয়তো ম্যাজিক করার চেষ্টা করছিল। ফাঁস লেগে যায় গলায়। খেলার ছলের এমনটা হয়েছে'। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক পাড়া-প্রতিবেশী, এমনকী, রিপমের স্কুলের শিক্ষকরাও।
