Zee News Bengali
Teacher Death: বাঁকুড়ায় স্কুলেই শিক্ষকের রহস্য়মৃত্যু, দোতলায় ঘরে মিলল...চাঞ্চল্য..

Teacher Death:  বাঁকুড়া সদর থানার কালপাথর বিনাপানি হাই স্কুলের শিক্ষক উজ্জ্বল কুমার দাস। ছুটির পর স্কুলেরই দোতলায় মিলল তাঁর ঝুলন্ত দেহ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 19, 2025, 11:56 PM IST
Teacher Death: বাঁকুড়ায় স্কুলেই শিক্ষকের রহস্য়মৃত্যু, দোতলায় ঘরে মিলল...চাঞ্চল্য..

মৃত্য়ুঞ্জয় দাস: বাঁকুড়ায় শিক্ষকের রহস্য মৃত্যু। স্কুলে মিলল অংক শিক্ষকের ঝুলন্ত  দেহ। কীভাবে মৃত্যু? তা নিয়ে ধোঁয়াশা। তুমুল চাঞ্চল্য এলাকায়।

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম উজ্জ্বল কুমার দাস। বাঁকুড়া সদর থানার কালপাথর বিনাপানি হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। রোজকার মতোই আজ, মঙ্গলবারও স্কুলে আসেন উজ্জ্বল। ক্লাসও করান নির্দিষ্ট সময়ে।  কিন্তু স্থানীয় একটি পুজোর কারণে অন্যন্য দিনের তুলনায় স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল কম। টিফিনের পর স্কুল ছুটি হয়ে যায়।

এদিকে ছুটির পরে স্কুলের ছিলেন উজ্জ্বল। সঙ্গে স্কুলেরও আরও বেশ কয়েকজন। এরপর বাকীরা যখন স্কুল থেকে বেরোন, তখন উজ্জ্বলের বাইকটি দেখতে পাননি তাঁরা। কিন্তু ওই শিক্ষকের খোঁজ মেলেনি। শেষে স্কুলের দোতলার একটি ঘরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। খবর দেওয়া হয় বাঁকুড়া সদর থানার  পুলিশকে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান আত্মহত্যা করেছেন ওই শিক্ষক। কিন্তু কেন? খতিয়ে দেখছে পুলিস।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

