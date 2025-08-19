Teacher Death: বাঁকুড়ায় স্কুলেই শিক্ষকের রহস্য়মৃত্যু, দোতলায় ঘরে মিলল...চাঞ্চল্য..

Teacher Death: বাঁকুড়ায় স্কুলেই শিক্ষকের রহস্য়মৃত্যু, দোতলায় ঘরে মিলল...চাঞ্চল্য..
Teacher Death: বাঁকুড়া সদর থানার কালপাথর বিনাপানি হাই স্কুলের শিক্ষক উজ্জ্বল কুমার দাস। ছুটির পর স্কুলেরই দোতলায় মিলল তাঁর ঝুলন্ত দেহ।
মৃত্য়ুঞ্জয় দাস: বাঁকুড়ায় শিক্ষকের রহস্য মৃত্যু। স্কুলে মিলল অংক শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ। কীভাবে মৃত্যু? তা নিয়ে ধোঁয়াশা। তুমুল চাঞ্চল্য এলাকায়।
আরও পড়ুন: Son Abandon Parents: সামান্য মুড়ি-চানাচুর সঙ্গে দিয়ে অসুস্থ বৃদ্ধ অশক্ত বাবামাকে স্টেশনে ফেলে পালিয়ে গেল ছেলে! বাবা মরলেন, মা তখন...
পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম উজ্জ্বল কুমার দাস। বাঁকুড়া সদর থানার কালপাথর বিনাপানি হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। রোজকার মতোই আজ, মঙ্গলবারও স্কুলে আসেন উজ্জ্বল। ক্লাসও করান নির্দিষ্ট সময়ে। কিন্তু স্থানীয় একটি পুজোর কারণে অন্যন্য দিনের তুলনায় স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল কম। টিফিনের পর স্কুল ছুটি হয়ে যায়।
এদিকে ছুটির পরে স্কুলের ছিলেন উজ্জ্বল। সঙ্গে স্কুলেরও আরও বেশ কয়েকজন। এরপর বাকীরা যখন স্কুল থেকে বেরোন, তখন উজ্জ্বলের বাইকটি দেখতে পাননি তাঁরা। কিন্তু ওই শিক্ষকের খোঁজ মেলেনি। শেষে স্কুলের দোতলার একটি ঘরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। খবর দেওয়া হয় বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান আত্মহত্যা করেছেন ওই শিক্ষক। কিন্তু কেন? খতিয়ে দেখছে পুলিস।
আরও পড়ুন: Burdwan News: রেলপথে কমল ভোগান্তি, পুজোর আগেই কাটোয়া-বর্ধমান রুটে...বড় আপডেট...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)