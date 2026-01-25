English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Teacher Death: 'স্কুলে যাচ্ছি', সরস্বতী পুজোর দিন উধাও শিক্ষিকা! শেষে হোটেলে ঘরে... ভয়ংকর কাণ্ড

Teacher Death:  পাঁশকুড়ার মেচোগ্রামে একটি স্কুলের অস্থায়ী শিক্ষিকা  শ্রাবণী  ভূঞা ঘড়া। তিনি বিবাহিত, এক মেয়ের মা। তমলুকের একটি হোটোলের বন্ধ ঘরে পাওয়া গেল তাঁর দেহ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 25, 2026, 09:55 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: শিক্ষিকার রহস্যমৃত্যু। হোটেলে বন্ধ ঘরে মিলল দেহ। পরিবারের দাবি, পরিকল্পিত খুন। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি আবার ঘটনা পর বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে খবর। চাঞ্চল্য পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে।

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম শ্রাবণী  ভূঞা ঘড়া। পূর্ব মেদিনীপুরেরই পাঁশকুড়ার মেচোগ্রামে একটি স্কুলের অস্থায়ী শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। শ্রাবণী বিবাহিত. এক মেয়ের মা। পরিবারের লোকের জানিয়েছে, শুক্রবার সরস্বতী পুজোর দিনে স্কুলে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে  বেরোন ওই শিক্ষিকা। রাত দশটা পর্যন্ত ফোনে বাবার সঙ্গে কথাও হয় তাঁর। তারপরই ফোন বন্ধ হয়ে যায়। রাতে বাড়ি শ্রাবণী। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি।

শনিবার ভোরে তমলুকের একটি হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার হয় শ্রাবণীর দেহ। দীর্ঘক্ষণ ঘরটি নাকি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। শেষে পুলিসের খবর দেন হোটেলের কর্মীরাই। থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার বাবা। পুলিস সূত্রে খবর, এই ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে বিরবাহ মান্না নামে এক ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে। ওই শিক্ষিকার দেহ উদ্ধারের পর বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। তাঁকে তমলুক হাসপাতালে ভর্তি করেছেন পরিবারের লোকেরা। খবর  পেয়ে বিরবাহকে আপাতত নজরে রেখেছে পুলিস। সুস্থ হলেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এর আগে, উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটিতে পুকুর থেকে উদ্ধার হয় এক গৃহশিক্ষিকের দেহ। সকালে পুকুরে দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রথমে এলাকার কাউন্সিলর, পরে নিমতা থানায় খবর দেন তাঁরা।

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম মৃদুল দেবনাথ। গৃহশিক্ষকা করতেন তিনি। বেশ কয়েকদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এরপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান মৃদুল।  বিমানবন্দর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন পরিবারের লোকেরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি সাঁতার জানতেন না। একটি স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ। সেই কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সেই থেকে এই ধরনের ঘটনা। স্থানীয় কাউন্সিলরের দাবি, মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই ব্যক্তি।

