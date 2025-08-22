Katwa News: ছিঃ! সোশ্যাল মিডিয়াতে এবার ছাত্রীকে... শিক্ষকের 'কীর্তি'তে শোরগোল কাটোয়ায়...

Katwa News: ছিঃ! সোশ্যাল মিডিয়াতে এবার ছাত্রীকে... শিক্ষকের 'কীর্তি'তে শোরগোল কাটোয়ায়...
Katwa News: সুধাংশু সরকার কাটোয়া কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনের জীবনবিজ্ঞানেপ শিক্ষক। গত কয়েক দিন ধরেই স্কুলে আসছেন না জীববিজ্ঞানের শিক্ষক সুধাংশু। ফোনে পাওয়া যায়নি তাঁকে।
সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: আর কোনও রাখঢাক নেই। সোশ্য়াল মিডিয়াতেই এবার ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব শিক্ষকের, সঙ্গে আপত্তিকর ছবি! ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই প্রতিবাদে সরব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। স্কুলের প্রধানশিক্ষিকার সঙ্গে কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।
বর্ধমান জেলার অন্যতম নামী স্কুলে কাটোয়া কাশীরাম দাস বিদ্যায়তন। সেই স্কুলেরই জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক সুধাংশু সরকার। এলাকায় অবশ্য কল্যাণ মাস্টার নামে পরিচিত। অভিযোগ, দিন কয়েক আগে এক ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দেন সুধাংশু। এমনকী, পাঠিয়ে দেন আপত্তিকর ছবি। তাও আবার সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিয়ো যথারীতি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।
ছাত্রীটির পরিবার অবশ্য এখনও পর্যন্ত থানায় বা স্কুলে কোনও অভিযোগ জানাননি। তবে অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তি ও অপসারণের দাবি তুলেছে কাটোয়া শহরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষক কমল কান্তি দাস বলেন, 'অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে সেটা চরম লজ্জাজনক। আমরা পরিচালন সমিতির বৈঠকে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব'। গত কয়েক দিন ধরেই স্কুলে আসছেন না জীববিজ্ঞানের শিক্ষক সুধাংশু। ফোনে পাওয়া যায়নি তাঁকে।
