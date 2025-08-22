English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Katwa News: ছিঃ! সোশ্যাল মিডিয়াতে এবার ছাত্রীকে... শিক্ষকের 'কীর্তি'তে শোরগোল কাটোয়ায়...

Katwa News: সুধাংশু সরকার কাটোয়া কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনের জীবনবিজ্ঞানেপ শিক্ষক। গত কয়েক দিন ধরেই স্কুলে আসছেন না জীববিজ্ঞানের শিক্ষক সুধাংশু। ফোনে পাওয়া যায়নি তাঁকে।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 22, 2025, 06:51 PM IST
Katwa News: ছিঃ! সোশ্যাল মিডিয়াতে এবার ছাত্রীকে... শিক্ষকের 'কীর্তি'তে শোরগোল কাটোয়ায়...

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী:  আর কোনও রাখঢাক নেই। সোশ্য়াল মিডিয়াতেই এবার ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব শিক্ষকের, সঙ্গে আপত্তিকর ছবি! ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই প্রতিবাদে সরব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।  স্কুলের প্রধানশিক্ষিকার সঙ্গে কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

আরও পড়ুন: Kerala Incident: কেরালার 'নরকে' মহেশতলার যুবতী! নাকে রুমাল চেপে অজ্ঞান করে ২০ জন বারবার... মারাত্মক...

বর্ধমান জেলার অন্যতম নামী স্কুলে  কাটোয়া কাশীরাম দাস বিদ্যায়তন। সেই স্কুলেরই জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক সুধাংশু সরকার। এলাকায় অবশ্য কল্যাণ মাস্টার নামে পরিচিত। অভিযোগ, দিন কয়েক আগে এক ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দেন সুধাংশু। এমনকী, পাঠিয়ে দেন আপত্তিকর ছবি। তাও আবার সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিয়ো যথারীতি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। 

ছাত্রীটির পরিবার অবশ্য এখনও পর্যন্ত থানায় বা স্কুলে কোনও অভিযোগ জানাননি। তবে অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তি ও অপসারণের দাবি তুলেছে কাটোয়া শহরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।  কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষক কমল কান্তি দাস বলেন, 'অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে সেটা চরম লজ্জাজনক। আমরা পরিচালন সমিতির বৈঠকে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব'।  গত কয়েক দিন ধরেই স্কুলে আসছেন না জীববিজ্ঞানের শিক্ষক সুধাংশু। ফোনে পাওয়া যায়নি তাঁকে।

আরও পড়ুন:  Bangla is mandatory in Kolkata: বাংলায় ব্যবসা করলে, বাংলা ব্যবহার করতেই হবে! সব শপিংমলের দোকানে বাংলা must, নাহলে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
KatwaTeacherviral video
পরবর্তী
খবর

Kerala Incident: কেরালার 'নরকে' মহেশতলার যুবতী! নাকে রুমাল চেপে অজ্ঞান করে ২০ জন বারবার... মারাত্মক...
.

পরবর্তী খবর

WBJEE Result 2025: হাইকোর্টের রায়ে 'সুপ্রিম' স্থগিতাদেশ, আজই প্রকাশিত হচ্ছে জয়েন্ট...