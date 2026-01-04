Cooperative Bank Election in Nandigram: দুয়ারে ছাব্বিশ, সমবায় নির্বাচনেও উত্তেজনা নন্দীগ্রামে! তৃণমূল নেতাকে...

Cooperative Bank Election in Nandigram: দুয়ারে ছাব্বিশ, সমবায় নির্বাচনেও উত্তেজনা নন্দীগ্রামে! তৃণমূল নেতাকে...
Cooperative Bank Election in Nandigram: সমবায় নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর তৃণমূল নেতাকে হেনস্থার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। বাইক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা!
কিরণ মান্না: দুয়ারে ছাব্বিশ। নজরে নন্দীগ্রাম। সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র এবার এলাকায় তুমুল উত্তেজনা। বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতাকে হেনস্থার অভিযোগ। বাইক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা!
ঘটনাটি ঠিক কী? আজ, ররিবার দিনভর টানা উত্তেজনার মধ্য়ে ভোটগ্রহণ চলে নন্দীগ্রামের সোনাচুড়ার গাংরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। ৯টি আসনের সবকটিতেই প্রার্থী দিয়েছিল তৃণমূল ও বিজেপি। ২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস ও সিপিএমও। কিন্তু একটি আসনেও জিততে পারেনি তৃণমূল। র গাংরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি।
এদিন ফল ঘোষণা পর যথারীতি উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। শুরু হয় আবির খেলা। ঠিক তখন সেখানে হাজির হন স্থানীয় তৃণমূল নেতা বাপ্পাদিত্য গর্গ। অভিযোগ, তাঁকে হেনস্থার করেন বিজেপি কর্মীরা। এমনকী, বাইক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এরপর তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। শেষে পুলিসের তত্পরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আসে। এলাকায় মোতায়েন প্রচুর পুলিস।
এর আগে, নন্দীগ্রাম ২ ব্লকে নারায়ণচক চিরঞ্জীবপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে ধরাশায়ী হয়েছিল তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট। ৪২ আসনের এই সমবায় সমিতিতে ৩৫ টিতেই জিতেছিলেন বিজেপি প্রার্থীরাই। তৃণমূল ও কংগ্রেস জোটের দখলে গিয়েছিল ৭ আসন। ১২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সিপিএম, কিন্তু খাতা খুলতে পারেনি তারা।
নন্দীগ্রামের সোণাচূড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতি ও কালীচরণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিও এখন বিজেপির দখলে। দুটি সমিতিতেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা গেরুয়াশিবিরেরই। বস্তুত, আমড়াতলা কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতিতেও জিতেছে বিজেপি। ৩০টি আসনের এই সমবায় সমিতিতে ৪২ আসনেই জিতেছেন পদ্মপ্রার্থীরাই। ঘাসফুলের ঝুলিতে ১৮।
এদিকে নন্দীগ্রামে কালীচরণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে ভোটে হওয়ার কথা ছিল ১৫ জুন। কিন্তু নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভোট স্থগিত করে দেয় প্রশাসন। প্রতিবাদে শুভেন্দুর নেতৃত্বে পথে নামে বিজেপি। শেষে হাইকোর্টের নির্দেশে ওই সমবায় সমিতিতে ভোট হয় গত বছরের ২৯ জুন। ১২ আসনের মধ্যে ১২ টিতেই জিতে বিজেপি। কটি আসনও দখল করতে পারল না তৃণমূল। এই জয়ে রীতিমতো আনন্দের ঢেউ ওঠেছে গেরুয়াশিবিরে। ভোটের আগেই শুভেন্দু ঘোষণা করেছিলেন, 'সব আসনে জিতব, লাড্ডু বিতরণ করব'। বাস্তবে হলও তাই। ভোটের ফল বেরনোর পর বিরোধী দলনেতা বলেন, 'আমি কলকাতায় যাচ্ছি, তবে আমাদের কর্মীরা নন্দীগ্রামে লাড্ডু বিতরণ করবেন'।
