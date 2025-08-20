English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Digha:  মেঘহীন নীল আকাশে নজরে পড়ে সাদা রংয়ে একটি অদ্ভূত দর্শন আলোকরশ্মির। দেখতে অনেকটা আকাশগঙ্গার মতোই। একদিকে আলো, অন্য়দিকে ধোঁয়া! 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 20, 2025, 08:56 PM IST
কিরণ মান্না: এ কেমন আলৌকিক কাণ্ড! সন্ধ্যার আকাশে অদ্ভুত দর্শন রশ্মির আলো। কিছুক্ষণের মধ্য়েই আবার মিলিয়েও গেল সেই অলোক রশ্মি। পর্যটকরা হতবাক। চাঞ্চল্য ছড়াল দীঘায়।

স্রেফ পর্যটনকেন্দ্র , দীঘায় এখন তীর্থক্ষেত্রও। পুরীর আদলে জগন্নাথ মন্দির গড়ে উঠেছে সৈকত শহরে। শনিবার সেই মন্দিরে মহা ধুমধামে পালিত হল জন্মষ্টমী উত্‍সব। দূরদূরান্ত থেকে এসেছিলেন ভক্তেরা। এরপরই ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য় ঘটনা।

সারাবছর দীঘায় পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। ঘড়িতে তখন সাড়ে ছয়টা। সমুদ্রের উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে যান অনেকেই। মেঘহীন নীল আকাশে নজরে পড়ে সাদা রংয়ে একটি অদ্ভূত দর্শন আলোকরশ্মির। দেখতে অনেকটা আকাশগঙ্গার মতোই। একদিকে আলো, অন্য়দিকে ধোঁয়া! তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্য়েই আকাশে মিলিয়ে যায় সেই অলোকরশ্মি।

ঘটনাটি ঠিক কী? প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, বুধবার  ওড়িশার চাঁদিপুর থেরে ব্যালেস্টিক মিসাইল অগ্নি ৫-র পরীক্ষামূলক উত্‍ক্ষেপন সফল হয়েছে। স্ট্র্যাটেজিক ফোর্স কমান্ডের তত্ত্বাবধানে এই উত্‍ক্ষেপণ করা হয়। এখন দীঘায় থেকে ওড়িশার চাঁদিপুর দূরত্ব কম বেশি নয়। সেই মিসাইলটির দেখা মেলে দীঘার আকাশে।

এদিকে জন্মাষ্টমীর আগেও এক অপরূপ দৃশ্য দেখা গিয়েছিল দীঘায়। জগন্নাথ মন্দিরের চূড়ার উপরে সূর্যকে আলিঙ্গন করে এক অপূর্ব রামধনু-বলয় প্রকাশ পেয়েছিল আকাশে।  এই চক্র রামধনু দেখে বিস্মিত, অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন সকলে।  

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
DighaDigha Jagannath TempleRay of Light
